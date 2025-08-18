×

Кавказский узел

23:00, 18 августа 2025

К Саиду Амирову и его родным подан иск на два миллиарда рублей

Саид Амиров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура России подала в суд Махачкалы антикоррупционный иск на 2,1 млрд рублей к бывшему мэру города Саиду Амирову и его 18-ти родственникам.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает его пребывание в колонии к пытке, заявила защита.

27 августа 2015 года суд приговорил Саида Амирова к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и терроризме, Верховный суд России утвердил приговор. Саид Амиров, ранее получивший огнестрельное ранение в позвоночник, является инвалидом-колясочником и страдает рядом серьезных заболеваний. Российские и зарубежные врачи, обследовавшие Амирова, сошлись во мнении, что он должен быть освобожден. Однако суд в декабре 2017 года не удовлетворил ходатайство об освобождении Амирова по состоянию здоровья. На "Кавказском узле" опубликованы справка "Дело Саида Амирова" и текст выступления Амирова по первому уголовному делу в суде первой инстанции.

Иск к Саиду Амирову, находящемуся в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области и 18 соответчикам, большинство из которых его близкие и дальние родственники, подан Генпрокуратурой в Советский райсуд Махачкалы. Об этом сообщает сегодня “Коммерсант” со ссылкой на свои источники. 

В материалах дела, по данным источников издания, говорится, что надзорным ведомством “выявлены многочисленные нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, которые Саид Амиров допустил, являясь с 1998 по 2014 год главой администрации столицы Дагестана и городского округа Махачкала”. 

Активы стоимостью более 2,1 млрд руб., как требует в антикоррупционном иске надзор, должны быть возвращены государству. “Сейчас в ходе надзорных мероприятий были установлены новые факты злоупотреблений со стороны Саида Амирова, в результате которых он обеспечивал себя и родственников «землями и зданиями публичной собственности в Махачкале”, - утверждается в материале издания.

Среди объектов, полученных родственниками Амирова, указаны в том числе кинотеатр «Россия» (ныне «Кинопарк Парамакс»), участок под крытый рынок площадью 5,3 тыс. кв м., участок площадью 82,7 тыс. кв м., земельные участки для строительства торговых центров, гостиницы, жилых домов и даже родильного дома, оформленные на различных родственников, отмечает РБК.

В декабре 2017 года, накануне судебного заседания по делу Амирова, "Кавказский узел" провел ревизию былой империи бывшего мэра Махачкалы. Среди ресурсов, входивших в империю Амирова, назывались кинотеатр "Октябрь" в центре Москвы, сфера строительного бизнеса в Махачкале, махачкалинский общественный транспорт, акции махачкалинских электросетей и водоканала, рынок на территории завода "Дагэлектромаш", вещевой рынок "Восточный", рынок в ТЦ "Атриум", оптовый рынок "Цумадинский", торговый центр "Колизей", здания кинотеатров "Октябрь" и "Россия", участок между Махачкалой и Каспийском.

Ранее суд признал законной конфискацию 356 объектов недвижимости

При этом почти 3 года назад, 6 сентября 2022 года, Кировский райсуд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества родственников Саида Амирова и связанных с ним людей. 

Тогда общая стоимость имущества превысила пять миллиардов рублей — это 356 объектов недвижимости, в том числе объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. 

Ответчиками по делу проходили 36 физических и юридических лиц. Часть из них обжаловала решение суда, но апелляционная инстанция оставила в силе решение.

В январе 2024 года в  собственность Дагестана было возвращено коммунальные имущество, принадлежавшее Саиду Амирову и находившееся на балансе "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго".Материалы о деле бывшего мэра Махачкалы "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Саид Амиров: из мэрии в СИЗО".

Автор: Кавказский узел

