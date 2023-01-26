26 января 2023, 18:00

Суд признал законной конфискацию недвижимости у Саида Амирова

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Саратовский областной суд утвердил решение о конфискации имущества у приговоренного к пожизненному сроку бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей и компаний. 

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября 2022 года Кировский райсуд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Общая стоимость имущества превысила пять миллиардов рублей - это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. Ответчиками по делу проходили 36 физических и юридических лиц, в качестве третьих лиц - 27 граждан, администрация Махачкалы и семь компаний. К 13 октября 2022 года на решение суда поступило 11 жалоб.

Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. В сентябре 2017 года комиссия отказала Амирову в помиловании, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, в которой отбывает наказание Амиров, тогда пояснил, что все обращения в поддержку осужденного написаны "как будто под копирку". В декабре 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить его по состоянию здоровья. говорится в биографической справке о Саиде Амирове, подготовленной "Кавказским узлом".

Саратовский областной суд признал законным решение о конфискации более 300 объектов недвижимости у бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, сообщила сегодня Lenta.ru.

Прокуратура при подаче иска в суд первой инстанции, просила обратить более 300 объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц и юридических лиц, в доход Российской Федерации, поскольку не была подтверждена законность их приобретения. Кроме того, взыскать с Амирова, бывшего зама Амирова в администрации Махачкалы Али Абдулбекова и ОАО "Махачкалатеплоэнерго"  более 95 миллионов рублей - кадастровой стоимости восьми объектов недвижимости, сообщила пресс-служба Саратовского областного суда.

"Кировский районный суд Саратова, рассмотрев гражданское дело, исковые требования прокуратуры удовлетворил. Ответчики не согласились с решением суда и обжаловали его в Саратовский областной суд.Судебная коллегия по гражданским делам, изучив доводы жалоб и выслушав участников процесса, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - указано в пресс-релизе на сайте Саратовского областного суда. 

Апелляция поступила в суд 14 ноября 2022 года, решение было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

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Примечание:

"Просьба Саида Амирова о помиловании передана губернатору Оренбургской области", "Саиду Амирову отказано в помиловании", "Путин пообещал подумать над помилованием Саида Амирова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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