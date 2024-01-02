Предприятия Амирова вернулись в собственность Дагестана

02 января 2024, 09:53

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В собственность Дагестана возвращено коммунальные имущество, принадлежавшее бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову и находившееся на балансе "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго".

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2022 года прокуратура потребовала передать государству имущество осужденного за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В списке требований указаны также объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. 19 сентября 2022 года стало известно, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, его родственников и связанных с ним людей имущества на сумму более пяти миллиардов рублей.

Согласно иску Генпрокуратуры, в 2008 году на основании подложного постановления главы Махачкалы о приватизации муниципальных предприятий были приватизированы МУП "Водоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Махачкалинские горэлектросети", после чего, в частности, МУП "Водоканал" было преобразовано в ОАО "Махачкалаводоканал", которому из муниципальной собственности передан 251 объект недвижимости (земельные участки, здания, строения и сооружения).

В связи с возможным прекращением водоснабжения и теплоснабжения власти ввели в Махачкале режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Режим повышенной готовности введен после того, как в собственность Дагестана было возвращено имущество, находившееся в собственности компаний "Махачкалаводоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго", пояснило сегодня "Новое дело".

Меликов пояснил, что в госсобственность вернулось имущество коммунального комплекса Махачкалы, которое ранее было незаконно приватизировано. Далее объекты будут переданы единому оператору.

"Ситуация, когда группа частных лиц владеет имущественным комплексом, обеспечивающим теплом, водой и светом многотысячный город, изначально была ненормальной! Однако много лет назад на это закрыли глаза. Как результат – все справедливые обращения людей игнорировались, сами предприятия были в упадке, а руководство города не имело достаточных полномочий, чтобы призвать частников к ответу за это безобразие", – написал он 28 декабря в своем телеграм-канале.

Напомним, махачкалинцы регулярно жалуются на проблемы с водой, светом и отоплением. В частности, в августе горожане несколько раз перекрывали улицы в знак протеста против отключений электричества. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал "немыслимым" износ электросетей в республике. Он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы.

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