19:03, 2 марта 2026

Жительница Чечни смогла вернуть дочерей после развода

Женщина с детьми. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Чечни Анна Аладышева смогла вернуть детей после огласки правозащитников. Раньше ей было позволено видеть детей лишь два часа в месяц под контролем бывшего мужа.

По данным правозащитников, Анне было 18 лет, когда она встретила жителя села Дачу-Борзой. Он был на 9 лет старше нее. Вскоре они поженились. В браке, длившемся 9 лет, родились две дочери. Долгое время, по словам Анны, семья жила спокойно.

"Она принимала правила, которые ей объясняли как традицию: дети принадлежат роду отца, он несет ответственность за семью. В последние годы в семье начались конфликты, в результате Анна подала на развод. После развода ее бывший муж резко ограничил котакты Анны с дочерьми. Ей было разрешено видеть их лишь два часа в месяц", - говорится сегодня в сообщении в Telegram-канале правозащитного проекта "Кавказ без матери".

По информации правозащитников, Анну Аладышеву вызвали в полицию в Грозном, где на нее напал один из родственников бывшего мужа. После публикации и огласки этой истории события начали стремительно развиваться, так-как в дело вмешалась дочь главы Чечни, бывший зампред правительства Чечни Айшат Кадырова.

Также выяснилось, что Анну не только били, унижали и разлучили с детьми, но и открыли травлю в сети, где выложили ее семейные и домашние фотографии, нигде ранее не публикуемые. Позже канал убрал все компрометирующие фотографии, вместо этого на канале появилась запись с извинениями от имени новой супруги бывшего мужа Анны.

"Я, жительница села Самашки, та, которая публично освещала ситуацию семьи Анны Аладышевой. Приношу свои публичные извинения, искренне раскаиваюсь перед: Анной Аладышевой, ее семьей, перед ее отцом и матерью. Извините меня пожалуйста за этот поступок", - приводят правозащитники слова супруги бывшего мужа Анны.

В своем блоге в Instagram* Анна Аладышева рассказала, что дети сильно пострадали психологически во время разлуки. "Многие спрашивают, какое состояние у детей. Младшая не отпускает меня даже в соседнюю комнату. С ней мы словно не расставались. Старшая разрешает обнять и поцеловать, но сама пока не тянется. Молчит или задает серьезные вопросы: "кто тебя ударил?", "что теперь с ним будет?" и так далее. Боится что завтра их заберут, боится снова привязываться и открываться, скорее всего нужно подключать психолога", - написала Аладышева в публикации.

"Многие еще переживают, что меня заставили забрать заявление и удалить все видео ради детей. Утверждают что это временно. Нет, заявление я не забрала. Мало того, выяснилось в ходе разбирательств еще много нарушений в мой адрес. За все это каждый понес ответственность", - добавила она.

"Кавказский узел" также писал, что суд рассматривает иск об определении места жительства младшей дочери Смирновых, ее отец подал ходатайство о рассмотрении в этом процессе места жительства сыновей, рассказала жительница Подмосковья Анна Смирнова. По ее мнению, Дмитрий Смирнов, который укрывал детей в Дагестане, Чечне и Северной Осетии, намерен требовать алименты.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше