Жительница Чечни смогла вернуть дочерей после развода

Жительница Чечни Анна Аладышева смогла вернуть детей после огласки правозащитников. Раньше ей было позволено видеть детей лишь два часа в месяц под контролем бывшего мужа.

По данным правозащитников, Анне было 18 лет, когда она встретила жителя села Дачу-Борзой. Он был на 9 лет старше нее. Вскоре они поженились. В браке, длившемся 9 лет, родились две дочери. Долгое время, по словам Анны, семья жила спокойно.

"Она принимала правила, которые ей объясняли как традицию: дети принадлежат роду отца, он несет ответственность за семью. В последние годы в семье начались конфликты, в результате Анна подала на развод. После развода ее бывший муж резко ограничил котакты Анны с дочерьми. Ей было разрешено видеть их лишь два часа в месяц", - говорится сегодня в сообщении в Telegram-канале правозащитного проекта "Кавказ без матери".

По информации правозащитников, Анну Аладышеву вызвали в полицию в Грозном, где на нее напал один из родственников бывшего мужа. После публикации и огласки этой истории события начали стремительно развиваться, так-как в дело вмешалась дочь главы Чечни, бывший зампред правительства Чечни Айшат Кадырова.

Также выяснилось, что Анну не только били, унижали и разлучили с детьми, но и открыли травлю в сети, где выложили ее семейные и домашние фотографии, нигде ранее не публикуемые. Позже канал убрал все компрометирующие фотографии, вместо этого на канале появилась запись с извинениями от имени новой супруги бывшего мужа Анны.

"Я, жительница села Самашки, та, которая публично освещала ситуацию семьи Анны Аладышевой. Приношу свои публичные извинения, искренне раскаиваюсь перед: Анной Аладышевой, ее семьей, перед ее отцом и матерью. Извините меня пожалуйста за этот поступок", - приводят правозащитники слова супруги бывшего мужа Анны.

В своем блоге в Instagram* Анна Аладышева рассказала, что дети сильно пострадали психологически во время разлуки. "Многие спрашивают, какое состояние у детей. Младшая не отпускает меня даже в соседнюю комнату. С ней мы словно не расставались. Старшая разрешает обнять и поцеловать, но сама пока не тянется. Молчит или задает серьезные вопросы: "кто тебя ударил?", "что теперь с ним будет?" и так далее. Боится что завтра их заберут, боится снова привязываться и открываться, скорее всего нужно подключать психолога", - написала Аладышева в публикации.



"Многие еще переживают, что меня заставили забрать заявление и удалить все видео ради детей. Утверждают что это временно. Нет, заявление я не забрала. Мало того, выяснилось в ходе разбирательств еще много нарушений в мой адрес. За все это каждый понес ответственность", - добавила она.

