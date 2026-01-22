Бывший муж Смирновой потребовал у суда оставить детей с ним

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд рассматривает иск об определении места жительства младшей дочери Смирновых, ее отец подал ходатайство о рассмотрении в этом процессе места жительства сыновей, рассказала жительница Подмосковья Анна Смирнова. По ее мнению, Дмитрий Смирнов, который укрывал детей в Дагестане, Чечне и Северной Осетии, намерен требовать алименты.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года стало известно, что судебные приставы в Махачкале объявили в розыск бывшего мужа жительницы Подмосковья Анны Смирновой и двух ее сыновей, увезенных им в Дагестан. Однако, по данным самой Смирновой, ее дети уже были вывезены в Чечню. В ноябре 2025 года она отправилась искать их в Грозный, но поездка оказалась безуспешной - в день ее визита дети перестали появляться в школе, их местонахождение неизвестно. В декабре Смирнова нашла в Северной Осетии сыновей, ей удалось забрать детей, однако через две недели отец вновь увез мальчиков в неизвестном направлении. Приставы повторно возбудили исполнительное производство.

В январе 2025 года бывший муж Анны Смирновой увез двух их общих детей (мальчиков-близнецов 2016 года рождения) из Московской области в Дагестан. Суд постановил передать мальчиков матери на время разбирательства о месте жительства, но судебные приставы в Махачкале не исполнили решение. В июне Анна Смирнова съездила в Махачкалу с двумя дочерьми (2019 года рождения), чтобы забрать мальчиков, но не смогла даже увидеть сыновей.



Анна Смирнова, бывший муж которой в январе повторно забрал у нее сыновей, рассказала, что бывший супруг , вероятно, сейчас находится в Москве, поскольку он посещает заседания суда по определению места жительства младшей дочери. Следующее заседание суда по этому делу состоится 13 февраля.

«Он потребовал у суда добавить в дело его ходатайство по определению места жительства сыновей. А мне он предлагал подписать

мировое соглашение, по которому дети останутся с ним, а я смогу видеться с ними. Что касается причины, по которой он забрал сыновей,

то единственное, что он мне сказал – что им будет лучше с ним. Хотя когда они были со мной, психолог, к которому я обращалась, отметил,

что у них за время пребывания с отцом сформировался «Стокгольмский синдром», где «свои» - только они с папой, а все остальные враги, и

порекомендовал воздерживаться от общения детей с отцом на период адаптации», - рассказала Смирнова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, бывший муж не выплачивал алиментов на дочерей, а сейчас намеревается добиться того, чтобы она выплачивала алименты ему, случае если суд примет решение об оставлении детей у него. "Речь идет о сумме в шесть прожиточных минимумов", - подчеркнула Смирнова.

Она добавила, что ранее начатые проверки в отношении ее бывшего мужа по статьям 117 УК РФ (истязание), 132(насильственные действия) и 135 УК РФ (развратные действия) еще не закончены и ведутся СК, МВД и прокуратурой.



«Сейчас я жду, когда судебные приставы выполнят свою работу», - заключила Смирнова.

Напомним, бывший муж Анны Смирновой Дмитрий Смирнов в мае 2025 года заявил корреспонденту "Кавказского узла", что дети живут с ним "с их полного согласия". В дальнейшем Смирнов написал в WhatsApp*, что не давал согласия на общение, и предложил направить официальный запрос о комментариях в письменном виде. Редакция "Кавказского узла" направила запрос Смирнову через WhatsApp*, но он не откликнулся на этот запрос.