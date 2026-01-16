Анне Смирновой лишь на время удалось вернуть увезенных в СКФО детей

Жительница Подмосковья Анна Смирнова, нашла в Северной Осетии сыновей, которых ранее укрывал в Дагестане и Чечне ее бывший муж. В декабре 2025 года ей удалось забрать детей, однако через две недели отец вновь увез мальчиков в неизвестном направлении. Приставы повторно возбудили исполнительное производство.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года стало известно, что судебные приставы в Махачкале объявили в розыск бывшего мужа жительницы Подмосковья Анны Смирновой и двух ее сыновей, увезенных им в Дагестан. Однако, по данным самой Смирновой, ее дети уже были вывезены в Чечню. В ноябре 2025 года она отправилась искать их в Грозный, но поездка оказалась безуспешной - в день ее визита дети перестали появляться в школе, их местонахождение неизвестно.

В январе 2025 года бывший муж Анны Смирновой увез двух их общих детей (мальчиков-близнецов 2016 года рождения) из Московской области в Дагестан. Суд постановил передать мальчиков матери на время разбирательства о месте жительства, но судебные приставы в Махачкале не исполнили решение. В июне Анна Смирнова съездила в Махачкалу с двумя дочерьми (2019 года рождения), чтобы забрать мальчиков, но не смогла даже увидеть сыновей.

Анна Смирнова смогла вернуть своих сыновей в декабре 2025 года. «Мне удалось забрать детей с помощью приставов во Владикавказе – они отработали идеально, быстро найдя его. Поскольку он сильно возмущался и скандалил, то в итоге попал на ночь в отделение полиции. А поскольку дети остались одни, то их на ночь поместили в детский приемник. Мне сразу сообщили, я прилетела на следующее утро и

забрала их". - рассказала Смирнова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, время, которые мальчики провели с отцом, сильно сказалось на их психологическом состоянии. "За то время, пока дети были у него, он сумел очень сильно накрутить детей. Единственное, что он им давал – это тренировки по дзюдо. Психологи, которые с ними общались, говорили, что было очень сильное индуцирование (формирование у человека точки зрения на какое-либо явление или событие под влиянием человека, с которым он эмоционально связан - прим. "Кавказского узла") . Один из психологов даже говорил, что нужно сильное ограничение общения с отцом. За 15 дней, пока мы были вместе, мне удалось частично вернуть ситуацию в нормальное русло, сделать так,

чтобы у них появилось понимание того, что такое семья, родственники и т.д.», - рассказала она.



По словам Смирновой, бывший муж нашел их 2 января. «Он следил за моим отцом, и так вышел на меня. Да и вообще, сложно прятаться с четырьмя детьми, младшему из которых полтора года. Вот мы шли, он вышел из-за угла, позвал – и сыновья побежали к нему, вцепились и не отпускали. Я поняла, что нужно отпустить ситуацию, и мы попытались договориться, но договориться не получилось. Мы два дня пожили у моих родителей, а 4 января он взял сыновей, сказал, что съездит за вещами, вернется и мы подпишем мировое соглашение. Но не вернулся и не подписал», - подчеркнула она.



Смирнова рассказала, что вновь обратилась к приставам и было вновь возбуждено производство по передаче детей.





Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем. Даже решение судов и визиты судебных приставов не дает гарантий, что мать сможет видеться со своим ребенком. Один из последних случаев - дело Марии Смелой.

В организации «Кавказ без матери», отметили, что Анна проявляет "поразительную стойкость". «Удалось забрать лишь в Осетии. Поездки в Дагестан, Чечню, были менее успешными, но, привлекли внимание к ее настойчивости, - заявили в организации.

В «Кавказе без матери» также подчеркнули, что, по их мнению, в том, что бывший муж Анны Смирновой не смог закрепиться в Чечне,

сыграло роль то, что он не чеченец. «Возможно, представителям Чечни не нравится, что их регион используют как убежище для похитителей детей», - заявила она.



Бывший супруг Анны Смирновой Дмитрий категорически отказался комментировать ситуацию.

Напомним, бывший муж Анны Смирновой Дмитрий Смирнов в мае 2025 года заявил корреспонденту "Кавказского узла", что дети живут с ним "с их полного согласия". В дальнейшем Смирнов написал в WhatsApp*, что не давал согласия на общение, и предложил направить официальный запрос о комментариях в письменном виде. Редакция "Кавказского узла" направила запрос Смирнову через WhatsApp*, но он не откликнулся на этот запрос.