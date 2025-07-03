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14:38, 3 июля 2025

Анна Смирнова не добилась от приставов в Махачкале исполнения решения суда

Анна Смирнова с детьми. Фото: https://t.me/heda_media/1347

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приставы потеряли исполнительный лист, который обязывает их вернуть матери, Анне Смирновой, увезенных в Махачкалу отцом детей. Смирнова вновь съездила в Дагестан, но не смогла даже увидеть сыновей.

Как писал "Кавказский узел", суд постановил передать матери, Анне Смирновой, двух мальчиков на время разбирательства о месте жительства, но судебные приставы в Махачкале, куда увез детей бывший муж, не исполнили решение. В Дагестане и Чечне по делам об опеке зачастую местные реалии вступают в противоречие с законом, указали юристы.

Анна Смирнова, бывший муж которой в январе 2025 года увез их детей в Дагестан, рассказала  корреспонденту "Кавказского узла", рассказала, что в  июне еще раз ездила в Махачкалу, чтобы забрать детей. «Я поехала с двумя дочками, это было очень тяжелое испытание. Я была в прокуратуре, я была в Следственном комитете, я была у пристава. В общем, приставы потеряли исполнительный лист. Я не знаю, как это произошло, но приставы Махачкалы говорят, что они не получили его. А приставу Московской области говорят, что они его отправили. Мы сейчас дергаем приставов Московской области, чтобы они сказали нам, ну, как вот, есть трек-номер отслеживания, чтобы мы могли посмотреть, куда вообще отправлялся этот исполнительный лист, где он застрял. Без этого исполнительного листа приставы в Махачкалы не могут исполнительное производство взять в работу, возбудить его, выйти по адресу и помочь мне забрать детей", - подчеркнула Смирнова.

В случае пропажи исполнительного листа надо устанавливать вину конкретных должностных лиц. «Это они виноваты в утере или работники почты. Восстановить исполнительный лист можно через заявление в суд, который этот лист выдал. Суд проверит не был ли он предъявлен к исполнению и если нет, то выдаст дубликат. А направлять исполнительный лист можно напрямую взыскателем, или напрямую судом через почту", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов.

Смирнова также рассказала, что ходила в спортивную школу, где ее дети занимаются дзюдо. «Я столкнулась с таким отношением, от которого я,  честно говоря, до сих пор нахожусь в шоке", - сообщила она.

По ее словам, она предварительно написала завучу школы, рассказав своб историю и попросив ответить, действительно ли  дети занимаются в этой школе, когда они последний раз там были, и по каким дням они ходят на тренировки. Ответа на свои вопросы она не получила. По ее словам, когда она пришла в школу и встретилась с завучем, он сказал ей, что не обязан отвечать на такие вопросы. "В общем, я не получила толком никакого ответа. Он сказал, что мои дети собирались уехать в лагерь. И он их не видел на тренировках уже две недели. Потом вышел тренер мальчиков, я задала такой же вопрос ему, и он сказал то что мальчики тренировались позавчера", - сказала она, предположив, что руководство школы предупредило  бывшего мужа о ее приезде. 

По ее словам, увидеть детей ей  так и не удалось.

Бывший муж Анны Смирновой Дмитри1 Смирнов ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла", что все заявления его бывшей жены о нем и его действиях являются ложью. "Дети живут со мной с их полного согласия", - подчеркнул он.

В дальнейшем Смирнов  написал в What’s App*, что  не давал согласия на общение и предложил направить официальный запрос о комментариях в письменном виде. Редакция "Кавказского узла" направила запрос Смирнову через WhatsApp*, но он так и не откликнулся на этот запрос.

Координатор организации «Кавказ без матери по Дагестану» отметила, что  подобное отношение - это особенность любого патриархального общества. «Чаще в Дагестане происходит не похищение, а отказ от обеспечения детей.  Похищение детей -  больше специфика Чечни и Ингушетии. Но, то, что в Дагестане легко уйти от закона, это правда.  <Мужчины>видят,
что гендерная принадлежность даёт им преференции. Это странно, но это факт", - сказала она.

"Кавказский узел" также писал, что 25 апреля Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. После решения суда бывший муж предпринимал попытки к примирению, рассказала Мария "Кавказскому узлу". 

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 

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Александр Степанов

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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