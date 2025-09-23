×

08:04, 23 сентября 2025

Анна Смирнова добилась от махачкалинских приставов розыска ее детей

Анна Смирнова с детьми. Фото: https://t.me/heda_media/1347

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебные приставы в Махачкале объявили в розыск двух сыновей жительницы Подмосковья Анны Смирновой, увезенных ее бывшим мужем в Дагестан. По данным женщины, ее дети уже находятся в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года бывший муж Анны Смирновой увез двух их общих детей (мальчиков-близнецов 2016 года рождения) из Московской области в Дагестан. Суд постановил передать мальчиков матери на время разбирательства о месте жительства, но судебные приставы в Махачкале не исполнили решение. В июне Анна Смирнова съездила в Махачкалу с двумя дочерьми (2019 года рождения), чтобы забрать мальчиков, но не смогла даже увидеть сыновей и выяснила, что приставы потеряли исполнительный лист.

22 сентября Анна Смирнова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пока так и не смогла добиться возвращения детей. "Приставы Махачкалы три раза пытались осуществить исполнительные действия, последние два он сбегал", - сказала она.

По словам женщины, ранее она прикрепила к велосипедам детей поисковые трекеры AirTag, которые отслеживают геолокацию. "И около трех недель я смотрела, что геолокация у этих велосипедов где-то на окраине Грозного. То есть он перевёз вещи в какое-то место. Я так понимаю, они там хранились, как в гараже, как на складе. Потом, 3 сентября, вещи поменяли свою локацию снова. И они переместились почти в центр Грозного. И всё, и [метки геолокации] пропали. То есть я не могу теперь вообще никак даже предполагать, где они могут быть", - рассказала Анна Смирнова.

Она отметила, что служба судебных приставов объявила в розыск ее бывшего мужа и их детей. "Я очень хотела попасть на прием к [председателю Следственного комитета Александру] Бастрыкину, звонила по телефону для записи на прием, но они отказали мне в записи, сказали, что данными вопросами (семейными) занимается прокуратура! Он же отец, прав не лишен, поэтому не их дело. Также писала письменно много обращений, в СУ СК по Дагестану, мне позвонили в ответ по телефону и сказали, что перенаправляют обращение приставам!" – рассказала Анна Смирнова.

На сайте ФССП действительно размещены объявления о розыске экс-супруга Анны Смирновой и ее сыновей. Согласно опубликованной информации, розыск трех человек (взрослого и двух детей) по одному исполнительному производству инициировал в августе отдел судебных приставов по Ленинскому району Махачкалы.

Смирнова также отметила, что собирается обращаться за помощью к Рамзану Кадырову, поскольку ее муж переместился в Чечню. "Мне было бы, наверное, здорово как-то дописаться до Кадырова, донести до него то, что у него в республике живёт очень странный товарищ", - сказала жительница Подмосковья.

По словам Смирновой, она обратилась также к депутату Госдумы Татьяне Буцкой. "В своём обращении я попросила, чтобы она помогла с определением местоположения моих детей. Я думаю, что она как депутат может сделать какой-то более серьёзный запрос в организации, частные и не частные, чтобы мне предоставили ответ, где учатся мои дети, и чтобы у меня хотя бы просто понимание появилось, где они находятся", - отметила она.

Бывший муж Анны Смирновой Дмитрий Смирнов в мае 2025 года заявил корреспонденту "Кавказского узла", что дети живут с ним "с их полного согласия". В дальнейшем Смирнов написал в WhatsApp*, что не давал согласия на общение, и предложил направить официальный запрос о комментариях в письменном виде. Редакция "Кавказского узла" направила запрос Смирнову через WhatsApp*, но он не откликнулся на этот запрос.

В Дагестане «вообще сложно заставить приставов работать», высказала мнение представитель организации «Кавказ без матери» в Дагестане. «Очень часто они здесь не работают. Но вопрос детей - это ещё более щепетильная тема. В семейные ссоры они вообще предпочитают не вмешиваться, и особенно не хотят помогать женщинам», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в апреле суд в Краснодаре принял обеспечительные меры по иску местной жительницы Марии Смелой и постановил вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

