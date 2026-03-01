Двое военных из Астраханской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Максим Гулин и контрактник Аслан Сисингалиев из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 714 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 712 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе прошло прощание с Максимом Гулиным и Асланом Сисингалиевым, убитыми в военной операции, сообщила 28 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Максим Гулин родился в 1991 году. 19 октября 2022 года он был мобилизован и отправлен в зону военной операции, где погиб 9 февраля 2026 года, отмечается в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Аслан Сисингалиев, 1988 года рождения, заключил контракт с Минобороны 10 августа 2025 года и направился в зону военной операции. "С 11 сентября 2025 года он значился как пропавший без вести. Впоследствии было установлено, что при исполнении боевого задания Аслан Амангельдыевич Сисингалиев [...] погиб", - сообщили власти района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 714 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Володарского района стало известно 21 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Азат Тураков и Ануарбек Нургалиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.