Житель Крыма осужден на Кубани за призывы к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темрюкский районный суд приговорил Юрия Сысоева к пяти годам колонии за пост в социальной сети. Обвиняемый себя виновным не признал.

Юрий Сысоев - житель Крыма, его обвинили в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, в марте 2022 года мужчина разместил в социальной сети пост, “адресованный президенту Российской Федерации”. В тексте этой публикации силовики обнаружили “побуждение к осуществлению террористической деятельности, а именно к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей” РФ, сообщила 13 января Объединенная пресс-служба судов Кубани.

“Доступ к указанному посту не ограничивался, он активно просматривался пользователями социальной сети”, - отмечается в публикации официального Telegram-канала.

Сам Юрий Сысоев не признал себя виновным. Суд, тем не менее, счел его вину доказанной и приговорил мужчину к пяти годам колонии с трехлетним запретом на администрирование интернет-сайтов после освобождения.

Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима. До приговора Сысоев не был под арестом, его взяли под стражу в зале суда.

Юрий Сысоев служит капитаном грузового буксира и, судя по соцсетям, “отрицает распад СССР”, отмечает сегодня правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

“В 2025 году Сысоева также судили по делу о «фейках» про российскую армию, но дело прекратили из-за истечения сроков давности. В 2022 году на него составили протокол о дискредитации российской армии, но и это производство прекратили, поскольку в протоколе не было указано время и место совершения правонарушения”, - указано в Telegram-канале проекта.

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в начале сентября 2025 года были внесены данные 64-летнего Юрия Сысоева, уроженца Вологодской области.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.