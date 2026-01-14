×

00:52, 14 января 2026

Житель Крыма осужден на Кубани за призывы к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темрюкский районный суд приговорил Юрия Сысоева к пяти годам колонии за пост в социальной сети. Обвиняемый себя виновным не признал. 

Юрий Сысоев - житель Крыма, его обвинили в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лет лишения свободы). 

Согласно версии обвинения, в марте 2022 года мужчина разместил в социальной сети пост, “адресованный президенту Российской Федерации”. В тексте этой публикации силовики обнаружили “побуждение к осуществлению террористической деятельности, а именно к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей” РФ, сообщила 13 января Объединенная пресс-служба судов Кубани. 

“Доступ к указанному посту не ограничивался, он активно просматривался пользователями социальной сети”, - отмечается в публикации официального Telegram-канала. 

Сам Юрий Сысоев не признал себя виновным. Суд, тем не менее, счел его вину доказанной и приговорил мужчину к пяти годам колонии с трехлетним запретом на администрирование интернет-сайтов после освобождения. 

Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима. До приговора Сысоев не был под арестом, его взяли под стражу в зале суда.

Юрий Сысоев служит капитаном грузового буксира и, судя по соцсетям, “отрицает распад СССР”, отмечает сегодня правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*. 

“В 2025 году Сысоева также судили по делу о «фейках» про российскую армию, но дело прекратили из-за истечения сроков давности. В 2022 году на него составили протокол о дискредитации российской армии, но и это производство прекратили, поскольку в протоколе не было указано время и место совершения правонарушения”, - указано в Telegram-канале проекта. 

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в начале сентября 2025 года были внесены данные 64-летнего Юрия Сысоева, уроженца Вологодской области.

Автор: "Кавказский узел"

