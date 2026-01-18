×

20:57, 18 января 2026

Мемориальная табличка уничтожена в Москве на доме Анны Политковской

Обломки мемориальной таблички. Скриншот фото "Новой газеты" от 18.01.26, https://t.me/novaya_pishet/55649.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", жители Москвы и Санкт-Петербурга в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской. 

 Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

18 января в Москве, на Лесной улице, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем, сообщило издание RusNews.

Редакция "Новой газеты" потребовала возбудить уголовное дело. "Нет слов. Но будут. Редакция "Новой" и дети Анны Политковской требуют возбуждения уголовного дела в отношении вандалов", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Сергей Хаджикурбанов. Фото http://flb.ru/info/56787.html
13:01 14.11.2023
Осужденный за убийство Политковской освобожден после участия в СВО
Бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

В 2023 году дети журналистки назвали надругательством над ее памятью помилование за участие в военных действиях на Украине Сергея Хаджикурбанова, осужденного за убийство Анны Политковской.  Правозащитница Наталья Эстемирова в начале 2009 года называла фарсом суд по делу об убийстве Политковской. Друзья опасались за безопасность Анны Политковской в течение многих лет, заявила Эстемирова в комментарии "Кавказскому узлу", записанном менее чем за полгода до ее собственного убийства. 

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

