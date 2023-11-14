Дети Политковской назвали освобождение Хаджикурбанова надругательством над ее памятью

14 ноября 2023, 23:05

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Помилование за участие в военных действиях на Украине Сергея Хаджикурбанова, осужденного за убийство Анны Политковской, стало свидетельством несправедливости и произвола, заявили дети журналистки и редакция "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству в 2006 году журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. 9 июня 2014 года Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Политковской. Подсудимые Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению. Братья Махмудова Ибрагим и Джабраил получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов осужден на 20 лет колонии строгого режима, однако имена заказчиков ее убийства так и не названы, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Дети Анны Политковской, Вера и Илья, и "Новая газета" выступили с заявлением в связи с помилованием Сергея Хаджикурбанова. "О помиловании убийцы не сообщили ни потерпевшим, ни редакции. Как не сообщают о том, как ищут остальных убийц — и прежде всего заказчика. Потому что не ищут. Потому что их покрывают", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале "Новой газеты".

"Для нас это "помилование" — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга. <…> Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливости бессмысленно — ее закрыли в карцер за дискредитацию власти", — говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркнули, что, помиловав убийцу, власти показали свою слабость. "Убийцы будут делать то, что они привыкли, глумясь над жертвами, их родственниками и друзьями, свидетелями, судом, законом и государством, которое оказалось столь слабым, что обратилось к ним за помощью и снисхождением", — подчеркивается в нем.

Бывший муж журналистки Александр Политковский также отметил, что резко отрицательно воспринял сообщение о помиловании Хаджикурбанова и выступил против освобождения осуждённых за особо тяжкие преступления. "Что касается организатора убийства Ани, понятно, что сейчас будет резонанс, и все будут обсуждать это. Но дело не в ней, дело в построении самой системы. Огромное количество других преступников, которые сидели по тяжёлым статьям и имели возможность освободиться, отправившись на СВО, воспользовались этим, и они живы. Возникает такая ситуация, что они-то возвращаются в свои деревни и города, продолжают нарушать законы, убийства повторные совершают. К сожалению, никакого исправления не происходит", — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва", отметив, что такие события — оборотная сторона нынешнего политического строя.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", — заявил он на ежегодной пресс-конференции.

Хаджикурбанов, который был оперуполномоченным РУБОП и занимался этническими преступными группировками, до дела Политковской был судим дважды. В 2006 году он получил два года и пять месяцев лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2009 году его обвинили в организации убийства, но в суде Хаджикурбанова оправдали присяжные. Однако затем силовика задержали снова по делу о вымогательстве 350 тысяч долларов у основного обвиняемого в убийстве журналистки Политковской, Дмитрия Павлюченкова — в феврале 2010 года Таганский суд приговорил Хаджикурбанова по этому делу к 8 годам колонии.

Напомним также, 17 июля 2018 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства Анны Политковской и обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября того же года призвала Россию найти заказчика убийства.

Напомним, последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Анне Политковской.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

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