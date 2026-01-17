×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:00, 17 января 2026

Уроженец Дагестана осужден по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова к 17 годам лишения свободы по делу о причастности к террористической организации, признав его виновным в подготовке теракта против людей, не исповедующих ислам. Яганов отказался признать вину.

Второй Западный окружной военный суд назначил 17 лет лишения свободы уроженцу Дагестана Хаскилу Яганову (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в участии в террористической организации и незаконном обороте взрывных устройств, сообщило сегодня ТАСС.

"Путем частичного сложения суд окончательно приговорил Яганова к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей", - сказала представитель суда.

Яганов, проживающий в Белгороде, признан виновным в участии в организации, признанной в РФ террористической (ст. 205.5 УК РФ), и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Уголовное дело против него рассматривалось на выездном заседании военного суда в помещении Белгородского облсуда. Вину в предъявленном обвинении он не признал.

По версии следствия и суда, 50-летний Яганов, одобряя деятельность международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), "считая правильной ее идеологию о необходимости террористической деятельности", в ходе переписки в мессенджере с одним из ее членов выразил готовность вступить в ее ряды. Также он сообщил, что у него имеется взрывное устройство - граната Ф-1 со взрывателем, следует из материалов дела.

"В июле прошлого года, считая себя членом ИГ, он получил от одного из руководителей ИГ указание по ликвидации путем подрыва этой гранаты лиц, не исповедующих ислам, на что Яганов дал согласие", - сообщила агентству пресс-секретарь суда. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астрахани отправил в центр временного содержания 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане.

Автор: "Кавказский узел"

