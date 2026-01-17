×

05:24, 17 января 2026

Арестованы счета Артемия Останина*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Банковские счета стендапера из Ейска Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, арестованы.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина*, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика. 12 января суд продлил на полгода срок содержания Останина* под стражей.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина* было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин* утверждает, что пошути про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

Все банковские счета Артемия Останина* арестованы, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, счета арестованы в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. 19 января Мещанский суд Москвы начнет рассматривать дело стендапера по существу.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина* политзаключенным. Останину* вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина* следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания. 

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

