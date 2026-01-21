×

Кавказский узел

10:16, 21 января 2026

Военные сбили 50 беспилотников в трех регионах ЮФО

Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 45 беспилотниках, сбитых ночью в Краснодарском крае, трех в Ростовской области и двух в Астраханской. Еще восемь дронов сбиты над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 11 человек, в том числе двое детей, девять из них госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения, объявлен режим ЧС районного уровня.

Об атаке БПЛА сообщил минувшей ночью и оперштаб Краснодарского края. В повреждены два частных дома, там выбиты окна. Обломки БПЛА также упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Произошел пожар, который оперативно был потушен. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, отчитались власти.

С 23.00 мск 20 января до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотников, в том числе 45 над территорией Краснодарского края, три в Ростовской области и два в Астраханской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще один дрон уничтожен над акваторией Азовского моря, семь - над акваторией Черного моря. Остальные сбиты в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях и в Крыму.

Адыгея в списке Минобороны не упомянута. Отметим, что Адыгея является регионом-анклавом: ее территория со всех сторон окружена территорией Краснодарского края.

Минувшей ночью уничтожены БПЛА в Таганроге, а также в Каменском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Фрагменты беспилотника упали возле частного домовладения

В Краснодарском крае "обломки БПЛА" обнаружены в двух поселениях Северского района, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале краевой оперштаб.

"В поселке Афипском фрагменты беспилотника упали возле частного домовладения. В этом случае повреждений нет. В селе Львовском обломки БПЛА повредили хозпостройку. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в публикации.

Губернатор Астраханской области, по состоянию на 10.10 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке беспилотников.

Напомним, в Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора Ростовской области.

3 января беспилотники были уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе. В хуторе Николаево-Отрадное взрывная волна выбила окно частного дома. Над Ростовской областью сбиты три беспилотника, отчиталось в тот день Минобороны.

В ночь на 18 декабря 2025 года в Ростовской области три человека погибли и шесть были ранены в результате атаки беспилотников. В Батайске было повреждено несколько частных домов, в Ростове-на-Дону - два корпуса новостройки и судно в порту.

Автор: "Кавказский узел"

