Адвокат заявил о давлении на Игоря Паскаря в колонии

Волгоградца Игоря Паскаря, осужденного за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, трижды отправляли в ШИЗО, а затем признали злостным нарушителем и поместили в помещение камерного типа, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября стало известно, что кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор волгоградцу Игорю Паскарю, приговоренному к восьми годам и шести месяцам заключения за теракт и вандализм. В 2024 году он жаловался на то, что письма к нему приходят с перебоями, а администрация не дает получать газеты и книги.

Игоря Паскаря этапировали в ФКУ ИК-2 в городе Асино Томской области, он находится там с декабря 2025 года. Адвокат заявил, что за это время его несколько раз отправляли в ШИЗО, а затем признали "злостным нарушителем", сообщает в своем телеграм-канале "Зона солидарности"*.

Первое нарушение Паскарю зафиксировали за то, что он не сделал зарядку, за это его отправили в ШИЗО на семь суток. Сразу после их окончания было вынесено новое постановление - еще семь суток ШИЗО за то, что Паскарь лежал на лавке в карантине. Затем ему назначили еще пять суток ШИЗО за то, что он лежал на скамейке уже в самом ШИЗО. После этого его признали злостным нарушителем и отправили на шесть месяцев в помещение камерного типа.

Напомним, 31 мая 2023 года суд приговорил Игоря Паскаря к лишению свободы в колонии, признав его виновным в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. Апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя адвокат просил переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм. В июле защита подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Паскарь осужден за поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.