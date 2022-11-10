Игорь Паскарь отверг обвинения в теракте

10 ноября 2022, 18:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волгоградской области Игорь Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, не отрицает своих действий, но не согласен с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме и помещен в СИЗО-5 в Краснодаре. 27 октября правозащитники указали, что этот изолятор подконтролен ФСБ, и что Паскарь после ареста оказался в строгой изоляции, и ему не было передано ни одного письма. Позже Паскарь был переведен в СИЗО-1 Краснодара, а 29 октября ему был продлен срок ареста.

Сегодня в Южном военном суде в Ростове-на-Дону должно было начаться рассмотрение дела по существу против Игоря Паскаря, но оно не состоялось, сообщил его адвокат Феликс Вертегель . "Отложили на 28 ноября. Паскаря не этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону", - заявил он.

Паскаря будут судить по статьям о теракте (статья 205 Уголовного Кодекса России) и вандализм (статья 214 Уголовного Кодекса России), указал адвокат. "Факт совершенных действий Игорь не отрицает, но есть несогласие с квалификацией. Наказание грозит от 10 до 15 лет", - заявил Вертегель.

Он отметил, что Паскарь не согласен с обвинением в терроризме. "Он совершил эти действия, а проверять правильность квалификации будет суд в процессе судебного следствия. Паскарь признает факты поджога, но не считает себя террористом", - уточнил Вертегель.

По словам адвоката, супруги и родственников у Игоря нет, есть "только тетя". У Паскаря есть товарищ, но на суде в Ростове-на-Дону он присутствовать не будет, так как нет его контактов, рассказал юрист.

До ареста Паскарь жил случайными заработками, отметил Вертегель. "Он занимался подработкой, где придётся. Профессию не получил, ушел из вуза в армию и потом не восстановился", - рассказал адвокат.

По его словам, жалоб у Паскаря на условия содержания нет. "Содержится как и все. Особого отношения к нему нет", - пояснил Вертегель. Он также добавил, что Паскарь ранее ходил на политические акции, но "общественным активистом его сложно назвать".

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по меркам цивилизованных стран сожжение Паскарем коврика тянет максимум на мелкое хулиганство. А галерист Марат Гельман счел действия волгоградца выражением протеста.

"Кавказский узел" также писал, что поджоги военкоматов, сообщения о которых не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине, расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.