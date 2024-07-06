Жалоба на приговор Паскарю подана в Верховный суд

06 июля 2024, 13:00

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Защита подала кассационную жалобу на приговор волгоградцу Игорю Паскарю, осужденному за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре, рассказал адвокат. У осужденного возникли проблемы с получением газет и книг, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2023 года суд приговорил Игоря Паскаря к 8,5 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Паскарь был признан виновным в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. 7 ноября апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя адвокат Паскаря Феликс Вертегель просил переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм.

Игорь Паскарь был осужден за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

Защита подала в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Игоря Паскаря Феликс Вертегель. "Прокуратура уже прислала свои возражения, и вскоре нам должны объявить, какая коллегия и когда рассмотрит кассацию", - сказал он.

По словам адвоката, защита отказалась от идеи допросить в качестве свидетеля прежнего защитника Паскаря, который, по словам Вертегеля, склонялся к стороне обвинения. "Мы отказались от этой идеи, поскольку общей картины это не изменит", - сказал Вертегель.

Представитель организации «Зона солидарности», которая поддерживает Паскаря, сообщила, что организация держит с ним связь. «Мы поддерживаем связь с Игорем через письма и адвокатов. Игорь получает письма, однако, возможно, что не все из них пропускает цензура Енисейской тюрьмы. Игорь сообщал, что не пропускают письма с новостями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Организация, по его словам, старается "оказывать любую помощь, о которой запрашивает Игорь". "Но сейчас есть проблемы с получением газет и книг, которые пока не удалось решить. Администрация перестала выдавать Игорю выписанные на его имя «Собеседник» и «Независимую газету», мотивируя это тем, что заключённый должен выписывать их самостоятельно. То же самое с книгами. Мы пополнили Игорю лицевой счёт, чтобы он мог самостоятельно выписать интересующие его издания. Однако пока непонятно, предоставит ли администрация тюрьмы такую возможность фактически. В ответе на адвокатский запрос администрация не разъяснила, каким образом заключённые могли бы самостоятельно выписывать газеты и заказывать книги", - сказал правозащитник.

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