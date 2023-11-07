Суд утвердил приговор Игорю Паскарю

07 ноября 2023, 12:44

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Суд отказался удовлетворить апелляцию защиты Игоря Паскаря, осужденного на длительный срок по делу о теракте, и оставил приговор без изменений.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сентября правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенным Игоря Паскаря, осужденного за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре, потребовав освободить волгоградца и расследовать его заявление о пытках.

Южный окружной военный суд 31 мая приговорил Игоря Паскаря к восьми годам и шести месяцам заключения с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме. Паскарь обвинялся в теракте и в вандализме по мотивам политической ненависти.

Апелляционный суд оставил в силе приговор, согласно которому Игорь Паскарь должен отбыть наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, сообщил сегодня телеграм-канал SOTA.

Заседание суда состоялось сегодня. Защитник Паскаря Феликс Вертегель просил суд переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм. Он подчеркнул, что в действиях его подзащитного не было стремления нанести вред окружающим, и что Паскарь лишь пытался донести свою точку зрения. Также адвокат просил суд опросить в качестве свидетеля прежнего защитника Паскаря, который, по словам Вертегеля, оказывал на Паскаря давление и склонялся к обвинительной стороне. Суд отказал Вертегелю в этой просьбе.

Напомним, Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. Следствие считает, что он бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик около входа.

В августе 2022 года Паскарю было добавлено обвинение в вандализме, поскольку он поджег также баннер с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, рассказал ранее его адвокат.

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