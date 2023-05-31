Паскарь осужден на 8,5 года лишения свободы

31 мая 2023, 12:49

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Суд приговорил волгоградца Игоря Паскаря к 8,5 года лишения свободы за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре и баннера со знаком Z.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля гособвинитель потребовал приговорить Паскаря к 8,5 года лишения свободы. Защита не согласилась с квалификацией поджога коврика как теракта. 23 мая оглашение приговора было отложено, так как прокурор исследовал не все доказательства по делу. В последнем слове Игорь Паскарь заявил, что поджег коврик у здания УФСБ в Краснодаре и баннер со знаком Z "по велению своей совести" и не отказывается от своих убеждений.

Паскарь обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Доводы и аргументы следствия не нашли подтверждения, заявил ранее адвокат Феликс Вертегель.

Южный окружной военный суд приговорил Паскаря к 8,5 года лишения свободы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

"По решению суда, первые три года Паскарь должен провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима", - говорится в публикации.

Напомним, житель Волгограда Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. По версии следствия, Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик возле входа. В августе 2022 года Паскарю, уже обвиненному в совершении теракта, было добавлено обвинение в вандализме: по версии следствия, Паскарь поджег также баннер с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, но не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

В ноябре 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело. На заседании 9 января Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

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