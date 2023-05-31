Паскарь в последнем слове поблагодарил пацифистов за поддержку

31 мая 2023, 04:25

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В последнем слове волгоградец Игорь Паскарь заявил, что поджег коврик у здания УФСБ в Краснодаре и баннер со знаком Z "по велению своей совести" и не отказывается от своих убеждений.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля обвинение и защита Игоря Паскаря завершили представление доказательств на процессе, о поджоге коврика у здания ФСБ в Краснодаре и баннера со знаком Z. Доводы и аргументы следствия не нашли своего подтверждения, прокомментировал ход дела адвокат Феликс Вертегель. На заседании 24 апреля гособвинитель потребовал приговорить Паскаря к 8,5 годам лишения свободы. Защита не согласна с квалификацией поджога коврика как теракта. 23 мая оглашение приговора Паскарю было отложено, так как прокурор исследовал не все доказательства по делу.

Паскарь обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Оглашение приговора Игорю Паскарю назначено на 12.00 мск 31 мая, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Феликс Вертегель. По его словам, у Паскаря из родственников только престарелая тетя, которая процессом не интересует, поэтому прийти и поддержать его в суде, по сути, некому.

Правозащитный проект "Зона солидарности" приводит последние слова Паскаря. "В предыдущем заседании, Ваша честь, вы спрашивали, раскаиваюсь ли? Я так понимаю, от степени раскаяния может зависеть тяжесть наказания. Но я покривлю душой, если скажу, что отказался от своих убеждений", - сказал, в частности, подсудимый.

Что касается того, сожалеет ли он о случившемся, Паскарь сказал, что ему "возможно, хотелось прожить жизнь по-другому". "Но я поступил так по велению своей совести, и перед ней я чист", - добавил он.

Паскарь заявил, что знал, что его ждет, но не ожидал, "сколько писем, сколько слов поддержки" получит.

46-летний житель Волгограда Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. По версии следствия, Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик возле входа. В августе 2022 года Паскарю, уже обвиненному в совершении теракта, было добавлено обвинение в вандализме: по версии следствия, Паскарь поджег также баннер с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, но не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

В ноябре 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело. На заседании 9 января Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Ранее Паскарь сообщил адвокату, что его акция была задумана как пацифистская. "Моя акция сугубо мирная, должна была показать всем противникам [военной операции], что они не одиноки", - пересказал его слова адвокат.

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