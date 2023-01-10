Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре

10 января 2023, 23:17

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Силовики после задержания пытали, в том числе с применением электричества, жителя Волгограда Игоря Паскаря, обвиняемого в совершении теракта и вандализме из-за поджога коврика у здания ФСБ в Краснодаре, заявил он сам в Южном окружном суде. От него требовали назвать сообщников, в итоге Паскарь под давлением выдумал имя, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня 2022 года в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который бросил в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и вандализме и помещен в СИЗО-5 в Краснодаре. 27 октября 2022 года правозащитники указали, что этот изолятор подконтролен ФСБ, и что Паскарь после ареста оказался в строгой изоляции, и ему не было передано ни одного письма. Позже Паскарь был переведен в СИЗО-1 Краснодара, а 29 октября 2022 года ему был продлен срок ареста. Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, не отрицает своих действий, но не согласен с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат. В ночь на 25 ноября 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в один из СИЗО Ростова-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело.

Обвиняемый в поджоге здания управления ФСБ в Краснодаре активист Игорь Паскарь на рассмотрении дела в Южном окружном военном суде заявил о пытках электричеством, пояснив, что под давлением был вынужден выдумать соучастника преступления, некоего Александра Вульфа, сообщило "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адвоката Паскаря Феликса Вертегеля.

Паскарь и ранее заявлял адвокату о пытках, но боялся делать это официально. Публично заявить о пытках он решился только после перевода в СИЗО Ростова-на-Дону, рассказал Вертегель. "После заявления суд обязан инициировать проверку. На заседании сотрудник прокуратуры подробно ;расспросил его об обстоятельствах пыток", - приводятся слова адвоката в публикации.

Издание The Insider* привело расшифровку слов Паскаря на суде согласно аудиозаписи, которую передал правозащитный проект "Зона солидарности". В ходе заседания он сообщил, что не пытался скрыться или помешать аресту и сразу после того, как он кинул "коктейль Молотова" в здание ФСБ и нанес на лицо синюю и желтую краску, его задержали силовики и завели во внутренний дворик здания.

"Там было порядка шести-восьми человек в штатском. Меня сфоткали на телефон. Это фото есть в деле. На нем я без телесных повреждений. Далее меня спросили, почему я это сделал? Я ответил, что хотел бы воспользоваться статьей 51 Конституции о праве не давать показания против себя. Видимо, это их позабавило, потому что в следующее мгновение мне на голову был надет мешок", - приводятся его слова в публикации.

После этого его руки сковали наручниками за спиной, их подняли так, чтобы голова опустилась до уровня пояса. В таком положении и с мешком на голове активиста повели в здание, завели в комнату и бросили на пол. После этого начали избивать ногами, отмечается в материале. "В руки положили гранату или ее муляж и сказали, что выдернут чеку, к голове приставили ствол и стали угрожать, что выстрелят. После этого на средние пальцы обеих рук надели кольца и стали пропускать разряды тока. Причем кто-то очень тяжелый по весу сел на меня сверху, чтобы я не смог вырваться. (...) Меня так сдавили сверху, что я не мог дышать. В итоге я два раза терял сознание", - сообщил на суде Паскарь.

Он также отметил, что его акция задумывалась как пацифистская. "Моя акция, сугубо мирная, должна была показать всем противникам <военной операции>, что они не одиноки", - процитировало издание его слова.

Последнее заседание по делу Игоря Паскаря состоялось 9 января, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Ранее бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по меркам цивилизованных стран сожжение Паскарем коврика тянет максимум на мелкое хулиганство. А галерист Марат Гельман счел действия волгоградца выражением протеста.

"Кавказский узел" также писал, что поджоги военкоматов, сообщения о которых не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине, расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, по 10 января в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Дагестане произошли как минимум восемь попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Поджог здания райадминистрации, который произошел 7 октября в Ростовской области – был квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте было предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября. В Ставропольском крае и Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов

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