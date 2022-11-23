Житель Краснодара обвинен в терроризме за попытку поджечь военкомат

23 ноября 2022, 05:50

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Олегу Важдаеву из Краснодара предъявлено обвинение по статье о теракте из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре в ночь на 25 сентября неизвестный попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов, расположенный на улице Яна Полуяна. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Об этом инциденте стало известно лишь 5 октября, а в ночь на 6 октября попытка поджога военкомата была зафиксирована в Горячем Ключе. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре.

30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Житель Краснодара Олег Важдаев находится в СИЗО, суд продлил ему срок ареста, сообщил 22 ноября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Важдаеву, задержанному еще 29 сентября, первоначально вменяли умышленное уничтожение имущества (статья 167 УК России, максимальное наказание - до пяти лет заключения), однако во время закрытого судебного заседания дело переквалифицировали. Теперь ему предъявлено обвинение в совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК России), а эта статья предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Молодой человек не отрицает, что пытался поджечь военкомат, объясняя, что испугался за своих близких после объявления о мобилизации. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась, сообщает медиа-проект SOTA.

На сайтах прокуратуры Краснодарского края и регионального следственного управления СКР по состоянию на 3.00 мск сегодня нет информации о предъявлении местному жителю обвинения по террористической статье. Страница адвоката Важдаева Алексея Аванесяна в Facebook** недоступна.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.