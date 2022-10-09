Подозреваемый в попытке поджога военкомата в Горячем Ключе задержан

09 октября 2022, 06:08

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Как писал "Кавказский узел", 6 октября неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных.

Предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали в Краснодаре, пишет 8 октября "ЧП Краснодар".

Как стало известно, в дверь здания по улице 30-й Иркутской дивизии он кинул четыре коктейля Молотова, после чего скрылся. От удара об дверь сработала сигнализация. Пожар потушила женщина-сторож вместе с двумя срочниками еще до прибытия МЧС, передает подробности инцидента "Утренний Юг".

Первоначально было объявлено, что военкомат пыталась поджечь 42-летняя жительница Краснодара, которая скрылась с места происшествия на своем автомобиле. Однако позднее стало известно, что к инциденту она непричастна.

30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

5 октября стало известно о том, что в ночь на 25 сентября в Краснодаре неизвестный попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов. Поджигателя спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов.

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