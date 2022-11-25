Игоря Паскаря этапировали в ростовский СИЗО

25 ноября 2022, 20:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волгоградской области Игорь Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, этапирован в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме и помещен в СИЗО-5 в Краснодаре. 27 октября правозащитники указали, что этот изолятор подконтролен ФСБ, и что Паскарь после ареста оказался в строгой изоляции, и ему не было передано ни одного письма. Позже Паскарь был переведен в СИЗО-1 Краснодара, а 29 октября ему был продлен срок ареста. Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, не отрицает своих действий, но не согласен с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

Обвиняемого в поджоге краснодарского УФСБ Игоря Паскаря в ночь на 25 нояборя этапировали из Краснодара в один из СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"8.

Перевод в Паскаря в Ростов-на-Дону связан с тем, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 28 ноября состоится заседание по существу, сообщил сегодня Telegram-канал "Зона солидарности".

Как следует из карточки дела на сайте суда, уголовное дело Игоря Паскаря поступило в Южный окружной военный суд 18 октября. заседание 10 ноября было перенесено в связи с недоставлением подсудимого, следующее заседание намечено на 28 ноября. Паскарь обвиняется в вандализме и совершении теракта, указано в карточке дела.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по меркам цивилизованных стран сожжение Паскарем коврика тянет максимум на мелкое хулиганство. А галерист Марат Гельман счел действия волгоградца выражением протеста.

"Кавказский узел" также писал, что поджоги военкоматов, сообщения о которых не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине, расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

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