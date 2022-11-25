25 ноября 2022, 20:46

Игоря Паскаря этапировали в ростовский СИЗО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волгоградской области Игорь Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, этапирован в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме и помещен в СИЗО-5 в Краснодаре. 27 октября правозащитники указали, что этот изолятор подконтролен ФСБ, и что Паскарь после ареста оказался в строгой изоляции, и ему не было передано ни одного письма. Позже Паскарь был переведен в СИЗО-1 Краснодара, а 29 октября ему был продлен срок ареста. Паскарь, обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре, не отрицает своих действий, но не согласен с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

Обвиняемого в поджоге краснодарского УФСБ Игоря Паскаря в ночь на 25 нояборя  этапировали из Краснодара в один из СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"8. 

Перевод в Паскаря в Ростов-на-Дону связан с тем, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 28 ноября состоится заседание по существу, сообщил сегодня Telegram-канал "Зона солидарности".

Как следует из карточки дела на сайте суда, уголовное дело Игоря Паскаря поступило в Южный окружной военный суд 18 октября. заседание 10 ноября было перенесено в связи с недоставлением подсудимого, следующее заседание намечено на 28 ноября. Паскарь обвиняется в вандализме и совершении теракта, указано в карточке дела. 

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по меркам цивилизованных стран сожжение Паскарем коврика тянет максимум на мелкое хулиганство. А галерист Марат Гельман счел действия волгоградца выражением протеста.

"Кавказский узел" также писал, что поджоги военкоматов, сообщения о которых не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине, расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Краснодарский активист обвинен в дискредитации армии", "Активист задержан на пацифистском пикете в Краснодаре", "Активисты задержаны на акции против мобилизации в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 ноября 2022, 21:30

25 ноября 2022, 19:44

25 ноября 2022, 19:00

  • Поправки в Конституцию Карачаево-Черкесии напомнили о нерешенных проблемах с границами республики

    Парламент Карачаево-Черкесии пообещал вынести на общественное обсуждение поправки в конституцию республики, которые, в частности, снимают ответственность с главы региона за территориальную целостность. Эти поправки могут обострить территориальные проблемы на Северном Кавказе, считают глава Конгресса карачаевского народа Кады-хаджи Халкечев и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

25 ноября 2022, 18:01

  • Военный из Астраханской области погиб на Украине

    Контрактник Артур Погосян погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камызякского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 47 уроженцев Астраханской области.

25 ноября 2022, 17:16

  • Алиев отменил встречу с Пашиняном в Брюсселе

    Четырехсторонние переговоры в Брюсселе 7 декабря не состоятся, так как Армения настаивает на участии в них Эммануэля Макрона, при том что Франция больше не может принимать участия в мирном процессе, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армения готова к встрече в четырехстороннем формате, ответил МИД Армении.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи