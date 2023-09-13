Игорь Паскарь признан политзаключенным

13 сентября 2023, 16:00

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Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенным Игоря Паскаря, осужденного за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре, потребовав освободить волгоградца и расследовать его заявление о пытках.

Как писал "Кавказский узел", в последнем слове волгоградец Игорь Паскарь заявил, что поджег коврик у здания УФСБ в Краснодаре и баннер со знаком Z "по велению своей совести" и не отказывается от своих убеждений. Южный окружной военный суд 31 мая приговорил его к 8,5 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Паскарь был обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Защита заявляла, что доводы и аргументы следствия не подтверждены, и не согласилась с квалификацией поджога коврика как теракта. На заседании суда в январе Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" сообщил сегодня, что считает Игоря Паскаря политзаключённым. "Мы считаем, что в ходе разбирательства по делу Паскаря было нарушено право на справедливый суд. Мы требуем освободить Игоря Паскаря из-под стражи, отменить вынесенный ему приговор, прекратить дела по статье о теракте и расследовать его жалобы на пытки", - говорится в публикации на сайте проекта.

Паскарь признан политзаключённым, поскольку правозащитники считают, что его действия были квалифицированы судом неверно, а "назначенное ему наказание политически мотивировано и неадекватно общественной опасности содеянного", указано в публикации.

Следствие квалифицировало попытку поджога здания ФСБ как теракт, поскольку, по версии обвинения, целью Паскаря было «устрашение населения», напомнили правозащитники. "При этом сам он отрицает наличие такого умысла, а суд не допросил ни одного свидетеля, которого могли бы напугать действия Паскаря. Поджог баннера с литерой Z, с нашей точки зрения, не является проявлением вражды: впоследствии сам Паскарь отмечал, что это была сугубо мирная акция", - указано в сообщении.

Напомним, Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. По версии следствия, Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик возле входа. В августе 2022 года Паскарю было добавлено обвинение в вандализме, поскольку он поджег также баннер с литерой Z и надписью "Своих не бросаем".

Паскарь не отрицал своих действий, но не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил его адвокат.

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