Паскарь пожаловался на цензуру в тюрьме

28 сентября 2024, 02:50

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Письма к волгоградцу Игорю Паскарю, осужденному за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, приходят с перебоями, а администрация тюрьмы не дает возможности получать газеты и книги, рассказали правозащитники. По их словам, цензура запрещает знакомиться с некоторыми новостями, так, Паскарю не дали прочитать про обмен заключенными.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября стало известно, что кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор волгоградцу Игорю Паскарю, приговоренному к восьми годам и шести месяцам заключения за теракт и вандализм. Паскарь, которого суд приговорил к восьми с половиной годам заключения за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, решил написать автобиографию в колонии, но администрация изъяла у него рукопись книги, рассказал его адвокат.

Игорь Паскарь получает письма с перерывами, поскольку часть из них, вероятно, не пропускает цензура, рассказали в организации "Зона солидарности", поддерживающей политзаключенных. "В итоге, как он сказал во время перерыва на заседании Верховного суда, приходит всего одно-два письма в неделю. После этого известия проект "Письма политзаключённым. Черногория" провёл два вечера писем — в Будве и в Баре, на которых писали письма подопечным "Зоны солидарности", в том числе Игорю Паскарю", - заявили в организации.

Цензура ограничивает и ознакомление с новостями. "Мы со своей стороны тоже стараемся поддерживать Игоря. Ему очень не хватает новостей, однако цензура их часто не пропускает. Например, новости про обмены заключёнными не прошли цензуру", - подчеркнули в "Зоне солидарности".

Кроме того, "Зона солидарности" пытается добиться от администрации тюрьмы, чтобы Паскарю дали возможность выписывать газеты. "Это разрешено по закону, однако администрация ссылается на свой внутренний каталог, в котором намного меньше изданий, чем в каталоге "Почты России". Также Игорь не имеет возможности получать книги: администрация настаивает, что он должен заказывать их самостоятельно, однако, как это сделать, не разъясняет", - рассказали в организации.

Ежемесячно представители организации пополняют лицевой счёт Игоря Паскаря. "На строгом режиме в тюрьме разрешено тратить в тюремном магазине не больше 7900 рублей. На эти деньги Игорь может приобретать чай, кофе, сладкое, предметы гигиены. Посылка разрешена одна в год, и Игорь просил отправить её к Новому году", - отметили в "Зоне солидарности".

Руководитель независимого правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис отметил, что проект признал Паскаря политзаключенным, поскольку вменение ему совершения террористического акта, по словам правозащитника, "неправомерно". "Его действия не устрашали население, не создавали опасности гибели человека либо причинения значительного имущественного ущерба. Он также не пытался дестабилизировать деятельность органов власти, поскольку не собирался сжигать здание ФСБ – речь шла о поджоге придверного коврика. Таким образом в его действиях не присутствовала ни одна составляющая, которая приводится в статье о теракте (статья 205 УК РФ). Кроме того, он не пытался скрыться, поскольку для него это была чисто символическая акция. Наказание же было явно несоразмерно проступку и политически мотивированно", – заявил Давидис.

Напомним, Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. Следствие считает, что он бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик около входа.

Напомним, 31 мая 2023 года суд приговорил Игоря Паскаря к лишению свободы в колонии, признав его виновным в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. Апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя адвокат просил переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм. В июле защита подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Паскарь осужден за поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

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