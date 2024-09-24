Администрация колонии изъяла у Паскаря рукопись его автобиографии

24 сентября 2024, 07:56

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Волгоградец Игорь Паскарь, которого суд приговорил к восьми с половиной годам заключения за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, решил написать автобиографию в колонии, но администрация изъяла у него рукопись книги. Родственники Паскаря в колонии не посещают, рассказал его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября стало известно, что кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор волгоградцу Игорю Паскарю, приговоренному к восьми годам и шести месяцам заключения за теракт и вандализм.

Активные формы обжалования приговора Игорю Паскарю практически исчерпаны, отметил его адвокат Феликс Вертегель, комментируя отказ Верховного суда удовлетворить кассационную жалобу на приговор.

"Можно, конечно, обратиться в президиум Верховного суда. Но там дела рассматриваются выборочно, поскольку судья, к которому поступает дело, предварительно решает, будут они его рассматривать или нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно условно-досрочного освобождения (УДО) Паскаря, адвокат отметил, что с учетом статьи его подзащитного в ближайшие несколько лет о досрочном освобождении "не стоит сильно думать".

Сейчас Паскарь находится в колонии в городе Енисейск, продолжил адвокат. "Мы общались с ним по видеосвязи. В принципе, по его словам, условия в колонии нормальные. Есть правда определенная цензура. Письма он сейчас получает, но у него отобрали рукопись его автобиографии, которую он решил написать", – рассказал Вертегель.

Также он отметил, что единственная близкая родственница Паскаря – его тетя, проживающая в Волгограде, не подвергалась ни давлению, ни преследованиям со стороны силовиков.

Напомним, 31 мая 2023 года суд приговорил Игоря Паскаря к лишению свободы в колонии, признав его виновным в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. Апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя адвокат просил переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм. В июле защита подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Паскарь осужден за поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

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