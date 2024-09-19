Верховный суд оставил в силе приговор Паскарю

19 сентября 2024, 15:34

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Кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор волгоградцу Игорю Паскарю, осужденному на 8,5 года лишения свободы за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2023 года суд приговорил волгоградца Игоря Паскаря к 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в теракте и вандализме по мотивам политической ненависти. Апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя адвокат просил переквалифицировать обвинение с теракта на вандализм. В июле защита подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Игорь Паскарь был осужден за поджог коврика у здания УФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу и оставил в силе приговор Игорю Паскарю, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке на сайте суда, дело Паскаря было передано судье 14 августа, заседание состоялось сегодня. Информация о решении, по состоянию на 15.30 мск, в карточке дела не опубликована.

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