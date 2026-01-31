Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях

Никита Кольченко из Фроловского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1652 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1651 бойца из Волгоградской области.

30-летний контрактник из Фроловского района Никита Кольченко погиб в военной операции, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

В 2024 году Кольченко был тяжело ранен, но, пройдя курс лечения и реабилитации, в июне 2025 года вернулся в зону СВО. "Однако два месяца спустя наш земляк погиб в ходе боевой операции и долгое время числился без вести пропавшим", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1652 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Фроловского района стало известно 11 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 21-летний Алексей Рогулькин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Комбат частично компенсировал мне расходы на перевозку и погребение, но попросил купить и положить на могилу красивый венок от «Ветеранов», что я и сделала. Но это Василию, который был целым командиром разведроты! Я знаю, что другим не компенсировали никакие расходы", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.