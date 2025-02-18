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03:14, 18 февраля 2025

Волгоградский активист арестован на 14 суток после задержания на акции памяти Навального

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Центрального районного суда Волгограда назначила волгоградскому политику Илье Кравченко 14 суток административного ареста за оказание сопротивления силовикам при задержании на акции памяти Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля в Волгограде активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Несколько активистов были задержаны. В их числе - член партии "Яблоко" Александр Ефимов, которого арестовали на 15 суток за демонстрацию портрета Навального.

16 февраля, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси.

Вечером 17 февраля в суде Центрального района Волгограда состоялись слушания по делу задержанного на акции памяти Навального волгоградского политика, бывшего депутата городской думы Ильи Кравченко. В зале суда присутствовали адвокат задержанного Эдуард Яппаров, сотрудники полиции, свидетель со стороны защиты Максим Тулин, друзья Кравченко. Илью Кравченко в суд доставили полицейские. Ночь он провел в камере для административно задержанных, расположенной на улице Краснополянская в Волгограде, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эдуард Яппаров.

По его словам, подзащитного обвинил в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). «У памятника жертвам политических репрессий в Волгограде мой подзащитный был задержан. Такое ощущение, что за ним следили. Как только Илья появился в зоне видимости, двое полицейских выскочили из автомобиля, который стоял у памятника. Тут же подошли двое сотрудников Центра «Э». В суде они выступали свидетелями стороны обвинения. Они утверждали, что Илья не хотел с ними идти. Они ему - руки за спину — он якобы упирался. Полицейские расценили это как оказание сопротивления», - рассказал адвокат.

Яппаров сообщил, что в суде они долго опрашивали свидетелей обвинения - двух сотрудников ДПС и двух сотрудников центра «Э». Был опрошен также свидетель стороны защиты Максим Тулин, которого вместе с Ильей доставили в отдел полиции, но сразу отпустили без протокола. По настоятельной просьбе адвоката были просмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных в месте задержания. «Свидетели стороны обвинения путались в своих показаниях. Было отмечено много фактических несоответствий в их показаниях», - заметил Яппаров.

По словам адвоката, судья удалилась в совещательную комнату, где находилась долгое время. Затем она огласила свое решение - Илья Кравченко был признан виновным в предъявленных ему обвинениях. 14 суток административного ареста он проведет в спецприемнике Волгограда. «Я получил на руки решение суда. На неделе обжалуем это решение в областном суде. Из опыта хочу сказать, что, в лучшем случае, апелляционная инстанция внесет какие-нибудь правки в решение районного суда, признав его обоснованность и законность», - сказал Эдуард Яппаров.

На суде присутствовали также друзья Ильи Кравченко. Одна из них на правах анонимности сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 16 февраля вечером Илья успел возложить цветы к подножию памятника «Уходящие в небо» и был сразу задержан. Один из силовиков, выступавший в суде свидетелем, «обронил такую фразу, что Илье можно было не представляться, так как он его знает». «Возможно, на Илью была уже ориентировка», - предположила девушка.

По словам собеседницы, в камере административно задержанных, помимо Кравченко, находилось еще несколько участников акции памяти. По данным анонимного источника, всего в Волгограде было задержано 15 активистов и в Волжском 9 человек. «На условия содержания он не жаловался. Ночь нормально провел. В обед сегодня его даже покормили там. Никто их там не бил», - заметила девушка.

«По вмененной Кравченко статье предусмотрено административное наказание либо в виде наложения административного штрафа в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Кравченко.

Иващенко отслеживает аресты волгоградских активистов уже несколько лет. Он отметил «признаки применения новых методов», которые стали использовать силовики «в борьбе с инакомыслием в Волгоградской области». «Если раньше обычным явлением было то, что людей опрашивали и отпускали без протоколов, то сейчас стали вменять им серьезные административные правонарушения — в виде сопротивления полиции, как в случае с Кравченко, например, или демонстрация экстремистской символики, как в случае с Ефимовым. В отношении независимых журналистов применяют иные, более грубые средства. Я считаю, что не обошлось здесь без воздействия со стороны главы области. Видимо, полиции и суду настоятельно рекомендовали вычистить регион от крамольного элемента. Что они, как видим, и делают усердно в тесном тандеме», - сказал он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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