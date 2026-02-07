Два человека остаются в больнице после воздушной атаки в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь из девяти человек, которые были госпитализированы после воздушной атаки на аул Новая Адыгея, выписаны, два человека продолжают лечение.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 31 января в больнице оставались трое из девяти человек, которые были госпитализированы из аула Новая Адыгея после воздушной атаки.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня. 27 января власти сообщили, что помимо компенсационных выплат жильцам решено провести безвозмездный ремонт поврежденных квартир. Власти получили от пострадавших жильцов около 1000 обращений за материальной помощью, сообщил глава района.

В больнице после атаки беспилотника на аул Новая Адыгея, по данным на 6 февраля, остаются два человека из девяти ранее госпитализированных, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

В пункте временного размещения на базе отдыха "Шапсуг" находятся 18 человек, в том числе четверо детей. С эвакуированными работают психологи.

По данным на 2 февраля проверено 1,3 тысячи квартир, более тысячи нуждаются в восстановлении. Больше всего поврежден корпус 15, где уже отремонтировали кровлю, заменили двери, завершается кладка балконов. Отмечается, что работы по всех поврежденных домах займут до пяти недель.

По уточненным данным, повреждения получили 172 транспортных средства, 27 их них сгорели полностью.