Девочка-подросток избита в Адыгее сверстницами

В Майкопе госпитализирована 15-летняя школьница после избиения пятью сверстниками, полиция проводит проверку.

Мать девочки сообщила, что 15 января она возвращалась с курсом вечером, когда на нее накинулись пять сверстниц.

По словам матери, они прыгали у нее на голове, били руками и ногами. Рядом стояли мальчики и снимали происходящее на камеры. Окровавленную девочку, которая не могла самостоятельно встать, спасла случайная прохожая, которая отнесла ее домой, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

В настоящее время избитая лежит под капельницей, у нее отбиты почки и мозг. Родственники нападавших так и не связались с матерью, женщина считает, что дело могут замять, так как одна из участниц нападения - дочь высокопоставленного силовика.

Пресс-служба МВД по республике Адыгея подтвердили инцидент, полиция проводит проверку. Все участницы конфликта установлены, это, предварительно, пять человек. Пострадавшая госпитализирована, пишет 18 января ТАСС.

По данным пресс-службы прокуратуры Адыгеи, ход процессуальной проверки на контроль взяла прокуратура Майкопа. По факту избиения назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью. Затем действия нападавших будут квалифицированы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Краснодаре после публикаций в соцсетях об уличных драках подростков. Источники сообщили о задержании несовершеннолетней. В уличных драках, как выяснилось, было избито множество детей, но не все родители согласились писать заявления в полицию.