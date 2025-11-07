×

Главная   /   Лента новостей
20:32, 7 ноября 2025

Девочку из Краснодара задержали за организацию уличных драк

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Краснодаре после публикаций в соцсетях об уличных драках подростков. Источники сообщили о задержании несовершеннолетней.

В социальных сетях была опубликована информация о том, что в одном из районов Краснодара группа подростков избивает сверстников. Отмечается, что обращение в правоохранительные органы результата не принесло, сообщает сегодня Следственный комитет по Краснодарскому краю.

"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее видео школьников, которые  по вечерам собираются толпой в 20-30 человек и устраивают уличные бои в одном из районов Краснодара распространил Telegram-канал "Кубань 24". К 19:00 мск публикация набрала 16 тыс. просмотров.

В МВД по Краснодарскому краю рассказали, что речь идет о микрорайоне Губернском Краснодара, где, согласно местным СМИ, подростки устраивают драки и избивают горожан, в том числе детей, сообщает РИА "Новости"

Один из описанных случаев произошел 3 ноября этого года. Вечером в дежурную часть по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что на улице Героя Яцкова, у школы №104, её 14-летнюю дочь избила несовершеннолетняя школьница, уточняет агентство.

Участницу драки, которую считают организатором драк, задержали, сообщает Kub_mash. Задержанная проживает с отцом и находится на домашней форме обучения. Ранее девочка уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетнихговорится в сообщении.

Вице-губернатор Кубани Александр Руденков пообещал держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой подростков в Краснодаре. 

"Со всеми ребятами, которые устроили "бойцовский клуб" на улице, проведем работу… Задача нас - взрослых, родителей - помочь направить их силу и энергию в разумное русло. В любом случае, ситуацию буду держать на контроле, она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества", - заявил Руденков в своем Telegram-канале.

Детей вице-губернатор призвал приобщить к цивилизованному спорту, ссылаясь на "сложнейший переходный возраст" у детей.

