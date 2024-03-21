Юристы оценили шансы Сомрякова восстановить гражданство

21 марта 2024, 22:20

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Осужденный за распространение фейков об армии житель Краснодара Александр Сомряков может обжаловать решение лишить его гражданства России, однако перспективы положительного исхода и восстановления гражданства сомнительны. Если у Сомрякова сохранилось второе гражданство, после освобождения он может быть депортирован, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что полиция направила Сомрякову уведомление о прекращении гражданства России. Ранее суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля 2023 года стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани.

7 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключённым Александра Сомрякова и потребовал освободить его. Весной 2022 года Сомряков - 36-летний электрик из Краснодара - написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники.

Осужденный за фейки об армии краснодарец Александр Сомряков, который лишен гражданства России, станет лицом без гражданства, отметила адвокат правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* Валерия Ветошкина. "Это лицо становится апатридом, то есть лицом без гражданства. Ему будет необходимо получать временное удостоверение личности в соответствии со статьей 5.2 федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и, в целом, заново в бумажном плане реинтегрироваться в общество. Но в то время как все страны стремятся к снижению количества лиц без гражданства - Россия увеличивает их количество, в том числе по политическим мотивам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о лишении гражданства Сомряков может обжаловать в течение трех месяцев. "Неважно, в каких условиях находится человек, такое решение можно обжаловать в течение трех месяцев с момента, как человек узнал о прекращении у него гражданства России. Но с вероятностью 99,9 % такой судебный процесс будет неэффективным, несмотря на то, что еще Европейский суд по правам человека указывал, что высылки из страны могут нарушить право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое в демократическом обществе - статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поэтому они должны быть оправданы крайней социальной необходимостью и соответствовать правомерной цели", - отметила она.

Ветошкина подчеркнула, что Сомряков вряд ли сможет заново получить гражданство России. "Есть установленный федеральным законом от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" порядок получения гражданства РФ. Но мне сложно представить, чтобы лицо, которое понесло ответственность в России за политическое преступление, соответствовало критериям получения гражданства, потому что заявление о приеме в гражданстве будет отклонено, если иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешен въезд в Российскую Федерацию или иностранное лицо или лицо без гражданства имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории Российской Федерации или за ее пределами умышленных преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом", - объяснила адвокат.

В уведомлении о лишении Александра Сомрякова гражданства, фотографию которого опубликовал 19 марта Telegram-канал "Политзек-инфо", указано, что он уроженец и гражданин Молдовы.

Она также добавила, что если у Сомрякова нет второго гражданства, то его не могут никуда депортировать после освобождения из мест лишения свободы. "Если у человека нет второго гражданства, то его не должны депортировать, потому что просто некуда - иначе лицо бесконечное количество времени проведет в Центре временного содержания иностранных граждан, что было запрещено Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 года №14-П", - отметила она.

Лишение Сомрякова гражданства является незаконным, уверен военный юрист Артем Мугунянц. "У нас, согласно Конституции, лишать гражданства нельзя. Но в нарушение Конституции принят закон, согласно которому лишать приобретённого гражданства можно. То есть если человек родился гражданином РФ, его не смогут лишать гражданства. А если человек приобрел гражданство РФ, то его могут лишить паспорта. Очевидно, что этот закон антиконституционный, он нарушает права человека. А Сомряков станет лицом без гражданства. В целом для него ничего не меняется, пока он в колонии, просто после оказания на свободе, у него будет соответствующий документ о том, что он лицо без гражданства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" президент России подписал 28 апреля в 2023 года. В нем, в частности, перечислены условия, при которых возможна потеря российского гражданства. Среди них - совершение "действий, создающих угрозу национальной безопасности" страны, а также распространение фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) и дискредитация армии (статья 280.3 УК РФ), а всего в законе приведено свыше 60 статей Уголовного кодекса, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность. Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления коснется только тех, кто приобрел его (был признан гражданином России, принят в гражданство или получил его на основании международного договора). Два других основания приобретения гражданства — по рождению и в результате изменения госграницы страны, сообщило РБК 28 апреля 2023 года.

По его словам, Сомряков больше не сможет стать гражданином России. "У него есть судимость по статье, которая не предусматривает возможность получения гражданства. Пока эта судимость у него будет, то гражданства России у него не будет. Если у него есть второе гражданство, то он сможет покинуть страну. А если нет, то Россия никуда не сможет его депортировать. Но и мигрантом его считать нельзя. Он просто лицо без гражданства", - указал юрист.

Правозащитники продолжают следить за судьбой Александра Сомрякова, указал руководитель независимого правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис. "Мы продолжаем следить за его судьбой. Видели и новость о том, что его, к сожалению, лишают гражданства. Новые нормы расширили возможности лишать гражданства. Теперь помимо террористических статей, будут лишать гражданства и вот по таким статьям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в будущем стоит ожидать, что таких случаев будет больше. "Я точно не знаю количество осужденных людей, у которых гражданство приобретенное. Мне кажется, несколько человек есть. Все осуждённые по этой статье, имеющие приобретенное гражданство, будут лишены российского паспорта", - отметил он.

Напомним, по данным суда, Александр Сомряков в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, противоречащее официальной информации о действиях российской армии на Украине. В судебном заседании он признал вину частично.

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