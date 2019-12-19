Кадыров получил благодарность Путина после спора с Сокуровым

19 декабря 2019, 12:38

Полпред президента в СКФО вручил 18 декабря Рамзану Кадырову благодарность Владимира Путина "за активное участие в общественно-политической жизни", объявленную еще в апреле. Глава Чечни получил поощрение президента на фоне публичной дискуссии с режиссером Александром Сокуровым о соответствии Кадырова званию Героя России.

Как писал "Кавказский узел", озвученное 10 декабря сомнение Александра Сокурова в соответствии Рамзана Кадырова званию Героя России вызвало в Чечне резонанс. Рамзан Кадыров и другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинили Сокурова в провокации. 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

Звание Героя России одновременно носят и глава Чечни, воевавший на стороне сепаратистов, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники, указал Владимиру Путину Александр Сокуров на заседании президентского Совета по правам человека. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, ответил президент. На следующий день Сокуров пояснил, что огорчен словами Путина, а в ответ на критику из Чечни пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

Благодарность Владимира Путина 18 декабря вручил Рамзану Кадырову полпред президента в СКФО Александр Матовников, сообщил в тот же день на своей странице "ВКонтакте" сам глава Чечни. "По поручению президента РФ Владимира Путина он вручил мне благодарность главы государства, объявленную «За активное участие в общественно-политической жизни российского общества»", - написал Рамзан Кадыров.

На фотокопии благодарности Путина, размещенной в Instagram-сообществе hello_grozny, насчитывающем 314 тысяч подписчиков, видно, что документ датирован 17 апреля 2019 года.

Под этой публикацией размещено (по состоянию на 12.10 мск) 32 комментария, большая часть из них с поздравлениями. Однако некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что Кадыров получил благодарность спустя восемь месяцев, и связали это с публичной дискуссией о звании Героя России. "Наш ответ Чемберлену, называется, для Сокурова", - предположил, в частности, пользователь belosnejka_141192.

Напомним, что Рамзан Кадыров и Джамбулат Умаров, критикуя Сокурова, приписали режиссеру слова о чеченском народе, которых он не произносил. Замечания Сокурова относились только к руководителям Чечни, а их ссылки на народ неоправданны, указали пользователи соцсетей.

Такие деятели искусства, как Александр Сокуров, должны публично озвучивать свое отношение к спорным политическим и социальным вопросам, заявили ранее "Кавказскому узлу" правозащитница Светлана Ганнушкина, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова.

Александр Сокуров, в частности, руководит творческой мастерской в Нальчике. Один из его учеников, режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается в обществе. В 2019 году фильм Балагова "Дылда" получил призы на российских и международных кинофестивалях. 17 декабря стало известно, что картина "Дылда" включена в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов в 1994-1996 годах, в первую чеченскую кампанию, воевали на стороне боевиков. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, они перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Бывший боевик Магомед Даудов был удостоен этого звания в 2007 году.