Критики Сокурова подчеркнули отношение чеченских властей к свободе слова

17 декабря 2019, 13:26

Деятели культуры и искусства, такие, как режиссер Александр Сокуров, раскритикованный в Чечне за слова о соответствии Рамзана Кадырова званию Героя России, должны публично озвучивать свое отношение к спорным политическим и социальным вопросам, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова.

Как писал "Кавказский узел", предложение Александра Сокурова переосмыслить статус звания Героя России, вызвало резонанс в Чечне. Рамзан Кадыров и другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинили Сокурова в провокации. 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, посчитав необоснованными его сомнения в том, что Кадыров достоин звания Героя России. 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал высказывание Сокурова и его фильмы.

10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров указал Путину, что звание Героя России одновременно носят и глава Чечни, воевавший на стороне сепаратистов, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров сообщил, что огорчен ответом Путина. В ответ на критику из Чечни Сокуров пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

Известные деятели культуры должны высказываться по политическим, социальным и правозащитным вопросам, поддержала Александра Сокурова руководитель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. "Это важно, потому что власть реагирует на заявления этих людей. Они не всегда могут следить за тем, что происходит вокруг. Иногда мы общественно-активных людей, таких, как [актриса] Лия Ахеджакова, ставим в известность, и они высказываются. Если существует интеллигенция, то она едина, она не делится по областям деятельности", - пояснила Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитницы, она не испытывает тревоги за возможные последствия для Александра Сокурова от его резонансного предложения. "Сокуров - это знаковая фигура, я очень надеюсь, что последствий не будет. Сокурову, Ахеджаковой или покойной Фаине Раневской невозможно повесить ярлык «иностранный агент», потому что всем ясно, что это люди, работающие на нашу культуру, составляют ее гордость, и общество это не примет", - пояснила Светлана Ганнушкина.

Она привела в качестве примера историю о том, как люди готовы были заступиться за деятелей искусства и культуры. "Очень давно я наблюдала замечательную сцену, когда на Пушкинской в перестроечные годы было что-то вроде Гайдпарка. И люди из провинции приезжали туда посмотреть, как в Москве началась такая живая жизнь. Приходили выступать разные люди. Однажды там выступал какой-то антисемит... И ребята из глубокой деревни стояли и слушали, разинув рот. И этот [оратор] говорит: «Да вы знаете вообще, с кем вы имеете дело, кто эти люди? Вот у нас в культуре [Александр] Розенбаум...». И тут люди из деревни: «Саша? Ты что против нашего Саши?». И я говорю: «Так они во враги народа и Высоцкого записали». И тут эта молодежь просто пошла натиском на этого человека. Эти люди [деятели искусства и культуры] приобрели народную любовь, и потому их голос важен", - рассказала правозащитница.

Советская и российская актриса театра и кино Юлия Ауг также не опасается возможных последствий для Александра Сокурова после его заявлений. "Я считаю, что в настоящей, демократической стране, где есть свобода слова, каждый имеет право высказываться по любому поводу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Ауг.

Актриса Лия Ахеджакова назвала Сокурова «великим режиссером», выпустившим в мир «достойных учеников». "Я обожаю Сокурова, это замечательный человек, мой друг. Я считаю его великим режиссером и совершенно потрясающим человеком. Он выпустил в мир замечательных учеников, достойных имени «учеников Сокурова»", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Ахеджакова.

Александр Сокуров, в частности, руководит творческой мастерской в Нальчике. Один из его учеников, режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается в обществе. В 2019 году фильм Балагова "Дылда" получил призы на российских и международных кинофестивалях. Сегодня стало известно, что картина "Дылда" включена в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

11 декабря в поддержку Александра Сокурова высказался и публицист Александр Невзоров. "Адская сценка между Сокуровым и Кадыровым. Я, разумеется, на стороне Сокурова на сто процентов. [...] Он очень серьезно всё воспринимает. И все происходящее со страной - это повод, скажем так, действительно, для страсти", - привело слова Невзорова на своем сайте "Эхо Москвы".

Сам Александр Сокуров отказался сегодня прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" заочную полемику с властями Чечни.

Напомним, в 1994-1996 годах, в первую чеченскую кампанию, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Кадыровы перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова, бывший боевик Магомед Даудов был удостоен этого звания в 2007 году.