Сокуров резко отреагировал на упреки Кадырова

15 декабря 2019, 03:17

Александр Сокуров прокомментировал реакцию Рамзана Кадырова на призыв режиссера переосмыслить статус звания Героя России, которым наделен и глава Чечни. По мнению Сокурова, в Чечне принимаются законы, противоречащие Конституции, а жителям кавказских регионов нужно учиться самокритике.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил Владимиру Путину "переосмыслить статус" звания Героя России, указав, что это звание одновременно носят и глава Чечни, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров признал, что огорчен ответом Путина. 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, посчитав необоснованными его сомнения в том, что Рамзан Кадыров достоин звания Герой России.

"Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?" – задался вопросом режиссер в разговоре с президентом.

Режиссер Александр Сокуров заявил в интервью "Дождю", что ему не слишком интересна реакция Рамзана Кадырова на слова о звании Героя России, так как он обращался к президенту России, а не к главе Чечни.

Прокомментировал он и слова Кадырова, обвинившего режиссера в национализме. "Националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре. И это достойный и приличный термин", - цитирует слова Сокурова 14 декабря "Коммерсант".

Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в национализма. По его мнению, режиссер "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе. Осудил Сокурова и другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, объявив слова режиссера "примитивной провокацией".

Он пожелал жителям кавказских регионов поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике. "Все, что происходит на Кавказе, имеет прямое отношение к моей судьбе, к судьбе моих учеников, которые из разных республик, городов. И к судьбе вообще какого-то культурного портрета народов России", - отметил он.

Он отметил, что не видит в Чечне "республиканского полноценного воплощения" из-за введения законов, которые, как считает режиссер, противоречат не только Конституции Российской Федерации, но и политической культуре и политической дисциплине. По мнению режиссера, Кадыров постоянно нарушает политическую дисциплину, что вызывает тревогу.

Напомним, что в первую чеченскую кампанию, в 1994-1996 годах, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова, бывший боевик Магомед Даудов был удостоен звания Героя России в 2007 году.