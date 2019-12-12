Чеченские ученые заступились за Кадырова в споре с Сокуровым

12 декабря 2019, 15:29

Почти два десятка ученых и деятелей культуры Чечни подписали гневное обращение к режиссеру Александру Сокурову, посчитав необоснованными его сомнения в том, что участник боев против федеральных войск Рамзан Кадыров достоин звания Героя России.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил Владимиру Путину "переосмыслить статус" звания Героя России, указав, что это звание одновременно носят и глава Чечни, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров признал, что огорчен ответом Путина.

"Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?" – задался вопросом режиссер в разговоре с президентом. После этих слов Герой России Рамзан Кадыров 11 декабря обвинил Александра Сокурова в национализме и предложил наказать его. К осуждению Сокурова присоединился другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, объявив слова режиссера "примитивной провокацией".

На слова Александра Сокурова отреагировали чеченские ученые и деятели культуры, их открытое письмо размещено 11 декабря на сайте Академии наук Чечни, почетным академиком которой является Рамзан Кадыров.

Опубликованное письмо подписано фамилиями 18 человек, в том числе президента академии Шахрудина Гапурова, его заместителей, директора драмтеатра Хавы Ахмадовой и народного артиста России Докку Мальцагова.

Авторы письма обвинили Сокурова в "провокационных заявлениях" и подвергли сомнению целесообразность его участия в Совете по правам человека. В то же время в письме подчеркиваются заслуги Рамзана Кадырова и его отца в борьбе с боевиками во время второй чеченской кампании и послевоенном восстановлении республики.

В первую чеченскую кампанию, в 1994-1996 годах, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова, бывший боевик Магомед Даудов был удостоен звания Героя России в 2007 году.

"Именно Ахмат-хаджи Кадыров и Рамзан Кадыров положили конец ежедневной отправке в регионы России десятков и сотен гробов военнослужащих", - говорится в публикации.

Авторы письма также подчеркнули, что бойцы Псковской дивизии были награждены званиями Героя России за участие во второй чеченской кампании. "В это же самое время Ахмат-Хаджи Кадыров [...] ежесекундно рискуя собственной жизнью, мобилизовывал население Чечни на борьбу с террористами. [...] Рамзан Кадыров практически ежедневно лично участвовал в спецоперациях против банд Хаттаба, Басаева, Абу Хавса, Абу Валида и других", - указали ученые.

Звание Героя России было присвоено 22 десантникам Псковской дивизии ВДВ, которая в ночь на 1 марта 2000 года вступила в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба в районе чеченского села Улус-Керт. В том бою погибли 84 военнослужащих, в живых остались лишь шесть бойцов.

Роль Ахмата и Рамзана Кадыровых в первой чеченской кампании в публикации Академии наук Чечни не упоминается. Александр Сокуров, по состоянию на 15.25 мск, не прокомментировал на своей странице в Facebook критику в его адрес.

Чеченские паблики Instagram проигнорировали дискуссию о героях России

Публикация Магомеда Даудова с критикой в адрес Сокурова, размещенная 11 декабря на его странице в Instagram, к 15.25 мск набрала 69,8 тысячи просмотров, под ней опубликовано 257 комментариев. Многие авторы сегодняшних комментариев в резких выражениях раскритиковали как позицию Сокурова, так и самого режиссера.

В некоторых других комментариях содержатся пожелания режиссеру ограничиться профессиональной деятельностью. "При всем уважении к Александру [Сокурову], лучше бы он занимался своей деятельностью, а не лез в политику", - написал, в частности, ivan_popkov11. "Оставьте нас, уважаемый Сокуров, вы лучше займитесь своей профессиональной деятельностью", - посоветовал режиссеру bamut_003.

Пользователь novinka702 призвал спикера чеченского парламента к спокойной дискуссии с Александром Сокуровым. "Господин Даудов, вы же политик и, следовательно, должны быть дипломатом! Если Сокуров высказался так "нелицеприятно", то Ваша задача переубедить его в этом. Переубедить спокойно и достойно, как истинный кавказец! Зло порождает зло. Тут агрессией никак не решить. Поступите мудро: пригласите его и за столом переговоров в мирной форме изложите факты и Вашу точку зрения", - предложил пользователь. Магомед Даудов, по состоянию на 15.25 мск, не отреагировал на это обращение.

При этом администраторы популярных чеченских пабликов Instagram, по состоянию на 15.25 мск, воздержались от публикаций на тему диалога Сокурова с Путиным и вызванного этим резонанса. Так, в шести Instagram-сообществах, ежедневно размещающих новости о событиях в Чечне и насчитывающих от 18,5 до 158 тысяч подписчиков, нет сообщений об инициативе Александра Сокурова и реакции властей Чечни на его слова.