Ответ Путина о Кадырове разочаровал Сокурова

12 декабря 2019, 12:51

Режиссер Александр Сокуров признал, что огорчен отказом Владимира Путина пересмотреть статус звания Героя России, которым награждены участники обеих сторон войны в Чечне, в том числе Рамзан Кадыров. Публичное заявление режиссера пользователи "ВКонтакте" сочли рискованным.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря режиссер Александр Сокуров предложил Владимиру Путину "переосмыслить статус" звания Героя России, указав, что это звание одновременно имеют и глава Чечни, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?" - пояснил режиссер. Владимир Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин награды Героя России.

Герой России Рамзан Кадыров 11 декабря обвинил Александра Сокурова в национализме и предложил наказать его. К осуждению Сокурова присоединился другой бывший боевик, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, также удостоенный звания Героя России. Он объявил слова режиссера "примитивной провокацией". Сам Сокуров отказался комментировать высказывание Кадырова.

11 декабря Александр Сокуров выразил огорчение отказом президента "переосмыслить статус" звания Героя России. "Я огорчен, что получил такой ответ от президента", - сказал он.

"Те ребята, о которых я говорил, и которые в Псковской дивизии погибли, как раз и достойны звания героя. Звание Героя России даётся за боевые заслуги на поле боя. А эти ребята, которые воевали против них, добивали русских солдат", - привела в тот же день его слова "Фонтанка".

На своей странице в Facebook Александр Сокуров, по состоянию на 12.50 мск, не прокомментировал заявления Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова. Пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной творчеству Сокурова, поддержали позицию режиссера.

"Сокуров молодец, правду говорит", - написал, в частности, Роман Беликов. "Понимания у президента не найдёте, можно было и не задавать этого вопроса, а задать лучше простым русским солдатам и командирам", - предположил Святослав Каркошко.

"Жаль, что мысли Александра Николаевича не поняты и даже не услышаны", - поделилась Елена Барбарина. "У Александра Николаевича накипело, и он молодец, никого не боясь, высказался", - написал Александр Петров.

"Замечательный режиссер высказывает очень опасные мысли... Как бы чего с ним не было", - написал Сергей Петров. "Да, волнительно за Сокурова", - согласилась Наталья Булгакова.

Напомним, в первую чеченскую кампанию, в 1994-1996 годах, Рамзан Кадыров воевал против федеральных войск. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону российских военных. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова Магомед Даудов был удостоен звания Героя России в 2007 году.

Звание Героя России было присвоено и 22 десантникам Псковской дивизии ВДВ, которая вступила в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба в районе чеченского села Улус-Керт в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. В том бою погибли 84 военнослужащих, в живых остались только шесть бойцов.