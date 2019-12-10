Путин счел Кадырова достойным звания Героя России

10 декабря 2019, 23:30

Владимир Путин не увидел диссонанса в том, что звание Героя России одновременно имеют глава Чечни Рамзан Кадыров и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году. Согласно биографии Кадырова, размещенной на сайте главы республики, он имеет семь государственных наград России, пять наград Чечни, а также 26 общественных и ведомственных наград. Отец Рамзана Кадырова Ахмат также в 2004 году получил звание Героя России только посмертно, говорится в его биографии, подготовленной «Кавказским узлом».

На сегодняшнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров предложил президенту России «переосмыслить статус звания Героя России».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» - заявил Сокуров. Выступление режиссера транслировалось на телеканале НТВ.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года бойцы 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. 90 десантников почти сутки сдерживали натиск 2 тысяч боевиков, которые пытались вырваться из окружения. В бою погибло 84 военнослужащих, в живых остались только шестеро бойцов. Потери боевиков составили 370 человек. Указом президента России 22 десантника были представлены к званию Героя России, 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Южном военном суде рассматривается дело Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева, обвиненных в нападении на псковских десантников в Чечне в 200 году.

Владимир Путин не поддержал режиссера, заявив, что тот, «кто встал на сторону России», достоин награды Героя России.

«Если кто-то из (жителей Чечни) вне зависимости от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее и готов отдать за нее жизнь - он достоин того, чтобы называться героем Российской Федерации. И наоборот, если кто-то сделал что-то хорошее, но начинает нарушать законы, начинает корежить жизнь, мешать людям или создавать для них проблемы несовместимые с пребыванием в обществе на свободе, значит, придется принимать к нему определенные меры», - ответил Путин, выступление которого также транслировалось на сайте телекомпании.

Путин также назвал вопрос о Кавказе «очень тонкой вещью» и прокомментировал события чеченских кампаний. «Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию, также как многие другие народы Кавказа. Конкретные люди воспользовались исторической памятью о несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи, проталкивать их для того, чтобы воспользоваться, использовать чеченский народ для разрушения нашей станы, России. Слава Богу, хватило ума, здравого смысла, чувства самосохранения и у самого чеченского народа и многих других народов России для того, чтобы мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории», - ответил на вопрос Сокурова Путин, выступление которого на своей странице в Twitter опубликовал сегодня журналист Дмитрий Смирнов.

В первую чеченскую кампанию, 1994 - 1996 годы, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов. "Во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом", - рассказывал Кадыров об этом периоде своей жизни в интервью ТАСС в 2016 году. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской войны, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных войск. В 2000 году Кадыров возглавил службу безопасности Ахмада Кадырова, ставшего к тому моменту главой российской военной администрации Чечни, говорится в биографии Рамзана Кадырова, опубликованной на «Кавказском узле».

Напомним, что после того, как 13 июня стало известно о награждении спикера чеченского парламента Магомеда Даудова указом президента России орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, опрошенные «Кавказским узлом» эксперты заявили о субъективности оснований для награждения. Наградой Кремль "покупает лояльность у региональных групп", считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и политолог Дмитрий Орешкин.