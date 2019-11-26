Два грозненца отвергли участие в атаке на псковских десантников

26 ноября 2019, 14:22

Ибрагим Донашев и Нажмудин Дудиев, обвиненные в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году, назвали версию следствия надуманной. 44 потерпевших подали иски о возмещении морального вреда, сообщил в суде прокурор.

Как сообщал "Кавказский узел", Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев были задержаны и заключены под стражу в конце ноября 2018 года. Им предъявлены обвинения в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Погибли 84 из 90 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили 370 человек.

25 ноября в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялись первое заседание по дела Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева. На слушаниях присутствовали пять друзей и родственников подсудимых. Нанятые обвиняемыми адвокаты не пришли, подсудимых защищали адвокаты по назначению. Журналистов, кроме корреспондента "Кавказского узла", не было.

Обвиняемые сообщили коллегии из трех судей, что являются чеченцами по национальности и вплоть до ареста жили в Грозном. Затем прокурор в течение 15 минут зачитывал обвинительное заключение, состоящее в основном из обзора ситуации в Чечне в 1990-х годах. "Не позднее декабря 1999 года (точное время следствием не установлено) Дудиев и Данашев <…>, желая участвовать в национально-освободительной борьбе, ложно понимая представления о борьбе за идеи религии <…> вошли в банду, руководимую Басаевым", - огласил выдержки из обвинительного заключения прокурор.

Согласно обвинению, Дудиев и Данашев прибыли в учебный лагерь боевиков близ села Сержень-Юрт в Шалинском районе Чечни, где их обучили обращаться со стрелковым оружием, гранатами и взрывчаткой. Впоследствии они лично участвовали в нападениях и терактах, выйдя из банды только 10 июля 2006 года, после гибели Шамиля Басаева, заявил прокурор.

Столкновение с десантниками произошло тогда, когда боевики Басаева и Хаттаба приняли решение перебазироваться и направлялись в Ведено. Они могли обойти федеральные войска, но вступили в бой "в целях создания условий для распространения радикального ислама и вывода Чечни из состава РФ". "В состав нападавших добровольно вошли Дудиев и Данашев, вооруженные автоматами Калашникова", - зачитал прокурор. Он отметил, что потерпевшие по этому уголовному делу заявили 44 иска о возмещении морального вреда.

Во время оглашения обвинительного заключения подсудимые улыбались. Они заявили о своей полной невиновности. "Это клевета, сказка, надуманное обвинение! Я вообще его (обвинение. - Прим. "Кавказского узла") не признаю", - заявил Нажмудин Дудиев. "Не признаю. Хороший боевик сочинили следователи, но это полнейшая чушь!" - сказал Ибрагим Данашев.

Суд назначил на 3 декабря допрос выживших в ходе боя псковских десантников - главных свидетелей по этому делу. Защитники по назначению отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что не согласовывали позицию с другими адвокатами.

Отметим, что по статье о принадлежности к банде обвиняемым грозит до 15 лет заключения, за участие в мятеже им грозит 20 годами заключения, а максимальной санкцией за покушение на военнослужащего является пожизненное заключение. В нападении на псковских десантников в 2000 году обвинен и житель Ставропольского края Шамиль Казбулатов, его дело было передано в суд в марте.