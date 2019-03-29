Шамиль Казбулатов. Фото: Пресс-служба Следственного Комитета России

29 марта 2019, 15:03

Житель Ставрополья предстанет перед судом по делу о нападении на псковских десантников

Шамиль Казбулатов обвинен в посягательстве на жизнь военнослужащих в составе банды Басаева и Хаттаба в Чечне, заявил сегодня следком.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Казбулатов был арестован 12 декабря 2018 года.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Погибли 84 из 90 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили 370 человек.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ставропольского края Шамиля Казбулатова", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, Казбулатов обвиняется в "посягательстве на жизнь военнослужащих". "По версии следствия, 29 февраля 2000 года Казбулатов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск. Казбулатов, заняв позицию, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, "уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

Ранее тринадцать участников боестолкновения были приговорены к длительным срокам лишения свободы, подчеркнул Следком.

Комментариев от представителей Шамиля Казбулатова по поводу заявления СК России пока не поступало.

Напомним, что 29 ноября 2018 года, по тому же делу были арестованы Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, подозреваемые в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году. 3 декабря им были предъявлены обвинения в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Примечание:

"Осужденным по делу о терактах в Москве и Волгодонске предъявлены обвинения в расстреле солдат в Чечне", "Два жителя Чечни осуждены за нападение на станицу Червленную", "Житель Ставропольского края осужден по делу о нападении Басаева и Хатаба на Дагестан".

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