Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева

12 декабря 2018, 21:46

Подозреваемый в нападении на псковских десантников в Чечне в составе банды Басаева и Хаттаба Шамиль Казбулатов взят под стражу.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября суд постановил арестовать задержанных накануне Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году. 3 декабря 41-летнему Донашеву и 43-летнему Дудиеву были предъявлены обвинения в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года бойцы 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате столкновения 84 из 90 военнослужащих погибли, в том числе 13 офицеров, еще четверо были ранены. Потери боевиков составили 370 человек.

По данным следствия, задержанный на территории Ставропольского края Шамиль Казбулатов 1972 года рождения принимал участие в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году, проинформировал сегодня Центр связей с общественностью ФСБ.

Уточняется, что Казбулатов был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России. Максимальное наказание по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (военнослужащего) предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

Городской суд в Ессентуках по ходатайству следствия сегодня арестовал предполагаемого боевика на два месяца, до 11 февраля 2019 года, сообщил со ссылкой на представителя Ставропольского краевого суда ТАСС.

Следственный комитет России на своем канале в Youtube сегодня опубликовал видео под названием "Задержание боевика". На видео двое людей в камуфляже и балаклавах заводят закованного в наручники мужчину в черной шапке и зимней куртке синего цвета в здание. Позже задержанный мужчина представляется Шамилем Казбулатовым и рассказывает, что в 1999 году он проходил подготовку в лагере боевиков, "участвовал в ботлихских происшествиях", а после участия в боевых действиях сдался властям, был осужден на 12 лет лишения свободы и вышел на свободу в 2013 году.

"Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения (на псковских десантников. - Прим. "Кавказского узла"), проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - говорится в описании к ролику.

Комментариев от Шамиля Казбулатова или его представителей относительно избрания ему меры пресечения в виде взятия под стражу не поступало.