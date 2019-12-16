Джамбулат Умаров подключился к публичному спору Кадырова и Сокурова

16 декабря 2019, 21:00

Чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров записал развернутое видеообращение к режиссеру Александру Сокурову, раскритиковав его высказывание о Героях России и его фильмы. Чиновник прибегает к манипуляции, интерпретируя слова Сокурова как высказывание о чеченском народе, отметили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря кинорежиссер Александр Сокуров резко прокомментировал реакцию Рамзана Кадырова на призыв переосмыслить статус звания Героя России, которым наделен и сам глава Чечни. По мнению Сокурова, в Чечне принимаются законы, противоречащие Конституции, а жителям кавказских регионов нужно учиться самокритике.

10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека Александр Сокуров предложил президенту Владимиру Путину "переосмыслить статус" звания Героя России, указав, что это звание одновременно носят и глава Чечни, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров признал, что огорчен ответом Путина. В свою очередь Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в национализма. По его мнению, режиссер "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе. "За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствии с законом", - написал глава Чечни у себя в Telegram-канале.

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров записал видеообращение к Александру Сокурову и опубликовал его на своей странице в Instagram поздно вечером 15 декабря. Видео длится 9 минут и 16 секунд, по состоянию на 20.15 мск 16 декабря оно набрало 20,5 тысяч просмотров и 145 комментариев.

Умаров начинает свое обращение к Сокурову словами "вот и настал мой час". "Вы не забывайте, что на вас особенная ответственность, и со словами нужно играть осторожнее, если вы не можете не играть", - говорит чиновник.

При этом он подчеркивает, что глава Чечни, по его словам, запретил подчиненным высказываться в адрес режиссера. "Рамзан Кадыров собирает нас на совещания и все время говорит только об одном: "Ни слова в адрес Сокурова, никаких действий, никаких провокаций", - заявляет Умаров на видео.

Критику Сокурова в адрес руководства Чечни министр представил как негативные высказывания в адрес всего чеченского народа. В речи Умарова звучат интерпретированные слова режиссера в виде: "нужно срочно просвещать тупой, никчемный, абсолютно тёмный чеченский народ", - хотя Александр Сокуров таких слов не говорил и обращал внимание, что не обобщает весь народ.

Джамбулат Умаров с пафосом упомянул ряд выдающихся людей чеченского происхождения, в том числе генерала Александра Чеченского, героя русско-японской войны Эрисхана Алиева, героя Советского Союза Ханпашу Нурадилова и советского военного летчика Дашу Акаева, предположив, что Сокуров оспаривает их заслуги. "Чего вы добиваетесь?" - спрашивает министр, обращаясь к Сокурову.

Затем Умаров заявляет, что ему "претит" творчество Сокурова. "Видел я краем глаза и «Молох» ваш и «Тельца», правда «Солнце» не досмотрел. Как вы размалевали таких деятелей, как Гитлер и Ленин, Вы далеки от исторической правды. [...] Чего вы добиваетесь, господин Сокуров, какую дьявольскую роль вы играете сейчас, в то время, когда многонациональная Россия еле-еле пытается удержать в своих руках собственную государственность? К чему Вы клоните?» - заключил министр.

Пользователи соцсети указали Умарову на логические нестыковки

Комментаторы оставили под видеообращением Умарова в основном одобрительные комментарии, но несколько пользователей позволили себе осторожные возражения.

"Сокуров говорит правильно: как может быть человек героем России, который воевал в России против России. А те, кого ты перечисляешь, воевали за Русскую империю, за Советский Союз, против врагов - французов, немцев", - написал mukharbek9468 под постом министра.

В первую чеченскую кампанию, в 1994-1996 годах, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова, бывший боевик Магомед Даудов был удостоен звания Героя России в 2007 году.

"Сокуров выразил лишь свое мнение. Он имеет право говорить, как гражданин демократического государства. Но это не значит, что все жители России, много национальной страны, так считают. Жители страны любят чеченский народ, его культуру, традиции, обычаи, его адаты", - считает temirov_al.

"Сокуров может в чем то не прав, хотя мысль его понятна. Есть видео с участием Рамзана Кадырова, где режут головы [...] И Сокуров вовсе не поднимал вопрос по национальной теме! Это вы всё переиначили и как обычно, подхватив эстафетную палочку у тех представителей нацменьшинств, которые при малейшей их критике, переводят всё на национальные рельсы. [...] Речь шла только о Кадыровах, но не о чеченском народе! И к чему было перечислять чеченских героев?" - написал zamorozkiii.

"Умаров молчал бы уже в тряпочку! Тебе вообще уже надо в монахи уходить после того, как по тебе прошелся Тумсо!" - заявил tekbelekelchin под постом со словам Умарова о Сокурове странице grozny_inform в Instagram.

"Кавказский узел" писал, что в феврале онлайн-дискуссия министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и блогера Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставила главу Чечни подключиться к диспуту и объяснять слова отца. Затем Умаров отказался продолжать спор с Абдурахмановым, и в полемику с блогером вступил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Пользователи соцсети в дискуссии между Умаровым и Абдурахмановым отмечали, что министр, "сам того не подозревая, выставляет себя в невыгодном свете и путается в определениях"

О диспутах Абдурахманова со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по нацполитике Чечни Джамбулатом Умаровым можно прочесть в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".