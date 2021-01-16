16 января 2021, 21:12

Молодой кабардино-балкарский режиссер, ученик Александра Сокурова. Свой первый фильм "Первый я" снял о проявлениях социального кризиса в среде кавказской молодежи, о поисках ею смысла в жизни и опасности невежества.

Номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается.

Деятельность в 2016 году

Первой кинематографической курсовой работой Балагова, снятой в 2016 году, стала картина "Первый я" — фильм о молодом человеке, который решает перейти в ислам, но встречает на этом пути препятствие в лице собственной матери.

"На Северном Кавказе накаленная ситуация. После того как исламские боевики в 2005 году атаковали Нальчик, отношение к исламу в городе резко негативное, и родители категорически против того, чтобы дети принимали ислам и молились. У меня такая же ситуация в семье была", — так рассказывает режиссер о своем первом фильме .

В фильме герой с именем Кантемир (именем режиссера) живет бесхитростной подростковой жизнью – общается с друзьями, ссорится с матерью. Мятущемуся в детском поиске смысла жизни подростку попадается Коран – и он пытается найти ответы на мучающие его вопросы через ритуалы, пока не сталкивается с отчаянным сопротивлением матери и сестры. Мать заболевает, и Кантемир признается, что стал молиться в поисках кого-то, кто бы его услышал… Автор задает вопрос – те ли слова произносит Кантемир, чтобы быть услышанным? Вопрос отсылает зрителя к корням религии, как одной из версий знания о мире – а не получаем ли мы такое же божественное откровение, слушая музыку Бетховена или читая Льва Толстого?

В своем первом фильме Балагов сумел за весьма короткое экранное время обозначить контуры социального кризиса, определяющего поведение молодых людей не только на Кавказе, но и в мире, поиск смысла жизни в обыденном существовании, жажду обретения собственной важной цели.

Биография

Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике, окончил Кабардино-Балкарский университет (творческая мастерская Александра Сокурова). Во время обучения снял несколько игровых и документальных фильмов. Знающие Балагова кинематографисты поражаются тому, с каким философским спокойствием молодой кинематографист относится к тому, что именно его фильм взяли в Канны – он чувствует себя совершенно естественно среди знаменитостей. Он рассказывает в интервью, что кино было его страстью с детства: будучи подростком он ходил по Нальчику и снимал веб-сериал про молодых ребят, которые сталкиваются с разными проблемами — криминалом, грязными деньгами, кровной местью, о насилии, сопряженным с молодостью и с жизнью на Кавказе.

Готовясь к учебе у мастера, Балагов просмотрел огромное количество фильмов – для этого ему пришлось пользоваться услугами кинопроката, интернет в Нальчике в то время был мало доступен. Кантемиру уже в юности понравились авторские фильмы Тарантино, Иньярриты, фон Триера. И конечно, талантливый мальчик много читал – Толстого и Достоевского он полюбил еще в школе, в институте увлекся Фолкнером, Кортасаром.

В какой-то момент он понял, что достиг любительского потолка, и что надо учиться – и просто написал Александру Сокурову, который тогда вел свой единственный курс в Нальчике. Судьба была милостива к Кантемиру, поскольку он был упорен и талантлив – Сокуров встретился с молодым режиссером, и взял его сразу на третий курс. Во время учебы Сокуров запрещал ученикам смотреть его фильмы, чтобы не влиять на их собственный взгляд на мир - но по окончании курса Кантемир стал страстным поклонником творчества учителя. Он считает, что именно Сокуров научил его гуманизму и человечности, и эти понятия стали важнейшей составляющей его творчества.

Его дипломный фильм "Молодой ещё" рассказывает про отношения глухонемой девушки и парня и про проблемы, с которыми они сталкиваются из-за недуга героини. Документальный фильм "Андрюха" — история о мальчике, который страдает шизофренией и добывает на рынке деньги, являясь для всей своей семьи единственным кормильцем .

Сразу после окончания учебы Балагов снял фильм "Теснота", представленный на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". Действие в картине происходит в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Фильм повествует о жизни местной еврейской семьи. По словам Балагова, в основу фильма легла история, которую он слышал от отца, а затем от очевидцев. В центре сюжета похищение младшего сына и его невесты местными бандитами, которые требуют за них выкуп. Семье приходится продать бизнес и обратиться за помощью к еврейской диаспоре.

Фильм получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), и вызвал оживленные споры в среде кинематографистов. На родине, в Кабардино-Балкарии, некоторые сторонники "традиций" осудили Балагова за отказ от национальной идентичности .

Балагов говорит, что основной целью его творчества стало желание показать, что на Кавказе живут такие же люди, как и в центральной части России, у этих людей такие же страхи и желания, такие же проблемы и переживания, как и у всех, как у всего остального мира. Для режиссера Балагова самое главное – человек, его сложный внутренний мир, его переживания и история. Без человека искусство для Кантемира Балагова не имеет смысла.

В 2019 году состоялась премьера фильма Кантемира Балагова "Дылда", в котором рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году.

Картина была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошел в финальный список номинантов. Балагов получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". Фильм получил гран-при кинофестиваля на Сахалине, стал лучшим в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, был отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award и получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Также "Дылда" заняла 21-е место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино. "Дылда" удостоена приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы и Национальной премии киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм".

В январе 2020 года американский телеканал HBO выбрал Кантемира Балагова в качестве режиссера первых эпизодов нового сериала - "Одни из нас". Это экранизация одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Молодой режиссер, сам заядлый геймер, назвал работу над этим сериалом своей мечтой. Продюсер Александр Роднянский сравнил творческий успех Балагова с историей Золушки и указал, что контрактом с HBO Балагов обязан успеху "Дылды". Продюсер отметил, что "ставки максимально высоки". "Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов»", - написал он.

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