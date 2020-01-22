Кинокритики признали "Дылду" лучшим фильмом 2019 года

22 января 2020, 23:48

Картина режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда" получила Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм".

Как писал "Кавказский узел", ранее "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей. В мае 2019 года Кантемир Балагов получил за кинокартину приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе фильм получил гран-при кинофестиваля на Сахалине. В ноябре фильм стал лучшим в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, был отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award и получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Также "Дылда" заняла 21-е место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино. В январе Балагов получил за "Дылду" приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. Фильм также был номинирован на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В фильме "Дылда" рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 года. Премьера фильма состоялась 20 июня 2019 года в Москве.

Награждение обладателей премии "Белый слон" по итогам 2019 года прошло сегодня в московском Доме кино, сообщил ТАСС.

Главную награду получила «Дылда» Кантемира Балагова - кинокартина стала победителем в номинации "Лучший фильм". Кроме того, работа была отмечена за лучшую режиссерскую, операторскую работу, а также лучшую работу художника.

"Жалко до "Оскара" немножко не дотянули", - приводит слова художника фильма Сергея Иванова агентство.

Премия была основана в 1998 году на тот момент президентом Гильдии киноведов кинокритиков Мироном Черненко. Раньше она называлась "Золотой овен", однако в 2015 года по решению правления гильдии получила название "Белый слон", говорится в справке на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков "Кинопресса".

Напомним, "Дылда" была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошла в финальный список номинантов.