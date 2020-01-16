"Дылда" номинирована на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

16 января 2020, 20:13

Фильм "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда" включен в лонг-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Как писал "Кавказский узел", "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей. В мае 2019 года Кантемир Балагов получил за "Дылду" приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе кинокартина получила гран-при кинофестиваля на Сахалине. В ноябре фильм стал лучшим в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, был отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award и получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Также "Дылда" заняла 21-е место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино. В январе Балагов получил за "Дылду" приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.

"Дылда" заявлена в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Результаты премии будут объявлены в марте, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте АПКиТ. Премия АПКиТ вручается ежегодно с 2013 года.

Ранее "Дылда" была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошла в финальный список номинантов.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде. Премьера фильма состоялась 20 июня 2019 года в Москве.

Кантемир Балагов не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, за что был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016", отмечается в биографической справке о режиссере, подготовленной "Кавказским узлом".