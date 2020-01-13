"Дылда" Кантемира Балагова не вошла в число номинантов на "Оскар"

13 января 2020, 18:37

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда", вошедший в шорт-лист "Оскара", не включен в финальный список номинантов.

Как писал "Кавказский узел", согласно решению Российского оскаровского комитета, фильм "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова был выдвинут от России на американскую кинопремию "Оскар". 7 октября 2019 года организаторы "Оскара" сообщили, что "Дылда" вошла в лонг-лист из 93 претендентов на премию в номинации "Лучший иностранный художественный фильм. 17 декабря 2019 года стало известно, что "Дылда" включена в шорт-лист претендентов на премию.

Сообщение о том, что фильм "Дылда" не вошел в финальный список претендентов на "Оскар" поступило на sms-сервис "Кавказского узла" сегодня, 13 января. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Ленту Кантемира Балагова "Дылда" организаторы вручения премии "Оскар" не включили в финальный список претендентов в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом сообщили сегодня, 13 января, организаторы вручения премии, передает ТАСС.

В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" включены пять фильмов: "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Отверженные" (Франция) и "Страна меда" (Северная Македония), сообщает РИА "Новости".

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля.

Действие фильм "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. В картине рассказывается о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде. Премьера фильма состоялась 20 июня 2019 года в Москве. На показ в основном пришла молодая аудитория. С 20 июня по 15 июля 2019 года кассовый сбор картины в России превысил 25 миллионов рублей, из которых более 2,8 миллиона рублей было собрано в день премьеры.

В мае 2019 года Кантемир Балагов получил за "Дылду" приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе 2019 года картина режиссера из Нальчика удостоилась гран-при кинофестиваля на Сахалине, а в ноябре 2019 года фильм стал лучшим в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном фестивале. 15 ноября 2019 года "Дылду" отметили специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award, а 21 ноября 219 года фильм получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. 11 января Кантемир Балагов получил приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.

Кантемир Балагов не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, за что был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016", говорится в биографической справке о режиссере на "Кавказском узле".