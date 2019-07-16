Кассовые сборы фильма Балагова "Дылда" превысили 25 миллионов рублей

16 июля 2019, 07:07

Промежуточные итоги кассовых сборов фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова являются очень достойными, но оценивать эту картину следует по полученным наградам, считает кинокритик Антон Долин. Удачи Балагова в большом кино не случайны, на своем курсе у него было самое большое количество хороших учебных работ, рассказал режиссер Александр Сокуров.

Как информировал "Кавказский узел", премьерный показ на широком экране фильма Кантемира Балагова «Дылда» состоялся вечером 20 июня в московском киноконцертном зале «Октябрь» . На показ в основном пришла молодая аудитория. Участники показа, среди которых в основном была молодежь, не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику.

Фильм "Дылда" был показан 17 мая на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирован на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру. Опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии отмечали, что номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма. Сам Балагов заявлял, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. 13 июля на XVI международном кинофестивале "Золотой абрикос" в Ереване стало известно, что вторая премия фестиваля - "Серебряный абрикос" - досталась Балагову за фильм "Дылда".

С 20 июня по 15 июля фильм Балагова "Дылда" имеет кассовый сбор по России в сумме 25 миллионов 641 тысяча рублей, из которых более 2,8 миллиона рублей было собрано в день премьеры и еще более 9,9 миллиона рублей в первый уикенд, сообщается на сайте Фонда кино, который является оператором единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Финансовые результаты этой картины намного выше сборов первого фильма Балагова "Теснота", который вышел в прокат 3 августа 2017 года и собрал всего 5 миллионов 590 тысяч рублей, следует из данных Фонда кино.

Дебютный фильм Балагова "Теснота", который получил приз FIPRESCI в 2017 году, вызвал оживленные споры в среде кинематографистов. На родине, в Кабардино-Балкарии, некоторые сторонники "традиций" осудили Балагова за отказ от национальной идентичности, говорится в биографической справке о режиссере, подготовленной "Кавказским узлом". Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается. Фильм "Теснота" на сочинском кинофестивале "Кинотавр" был отмечен наградой "За лучший дебют", получил он и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Также фильму дали Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" и две награды на 58-м Международном кинофестивале в Салониках.

Продюсерский центр Александра Роднянского "Нон-стоп кино" и основной дистрибутор проката "Кинокомпания Пионер" на момент публикации не ответили на запросы "Кавказского узла" об оценке того, насколько успешен прокат "Дылды".

Кинокритик Антон Долин считает промежуточные итоги кассовых сборов этой картины "очень достойными", однако, по его словам, измерять деньгами успех такого "особого кино" бессмысленно.

"Дылда" - это некоммерческая картина, которая и не была рассчитана на коммерческий успех. Это кино не для этого снималось. И оценивать фильм Балагова размером кассовых сборов бессмысленно и бесполезно. "Дылда" - это экспериментальное авторское кино, сделанное режиссёром, не имеющим известного международного имени и практически без единого известного артиста. Естественно, это не тот фильм, который может принести «большую кассу», - сказал Долин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поскольку фильм уже награжден в Каннах, и очевидно, что впереди у него показ на других кинофестивалях по всему миру, где он тоже может рассчитывать на новые награды. "Вот те критерии, по которым надо оценивать фильм «Дылда». Это «вирусная» известность, обсуждаемость, а не количество денег, которые он соберёт», - полагает кинокритик.

Сокуров назвал успехи Балагова неслучайными

Успехи Балагова не являются случайными, уверен режиссер Александр Сокуров, выпускником мастерской которого является Кантемир. "Должен заметить, что удачи в большом кино Балагова не случайны. Во время учебы он много, постоянно снимал. У него самое большое количество хороших учебных работ", - заявил Сокуров "Кавказскому узлу".

Должен заметить, что удачи в большом кино Балагова не случайны. Во время учебы он много, постоянно снимал. У него самое большое количество хороших учебных работ

Однако он отметил, что с тревогой относится "к раннему везению". "Надеюсь на трудолюбивых и совестливых. Кино - не поэзия. Дело всей жизни", - сказал режиссер.

В целом, по его словам, целью открытия мастерской в Нальчике, которую окончил Балагов, была попытка формирования сильной региональной инициативной группы молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, которым является столица Кабардино-Балкарии. В профессиональном образовании и воспитании коллективу педагогов из Нальчика и других городов России удалось добиться поставленной задачи, считает Сокуров.

По словам Сокурова, президенту Кабардино-Балкарского государственного университета Барасби Карамурзову "принадлежат все лавры за удачный опыт деятельности мастерской". Он также отметил, что ректор вуза Юрий Альтудов помогал в организации в республике съемок первых полнометражных работ.

"Великолепно проявили себя девушки-студентки нашего курса. Умные, дисциплинированные, восприимчивые. Трудолюбивые. Очень ценю их. Вторым эшелоном шли молодые люди, молодые мужчины. Характеры молодых людей на Северном Кавказе крайне сложные - натуры возбудимые, хрупкие, часто невротичные. Многие не знают родного языка, и, видимо, никогда не овладеют им. Но и по-русски говорят не идеально. Именно их судьбы вызывали и вызывают у меня тревогу и сегодня. Желаю им преодолеть все трудности и одержать победу в тяжелой конкурентной борьбе по жизни и в профессии", - сказал он.

Наряду с Кантемиром Балаговым режиссер выделил и другого своего выпускника - Владимира Битокова. "Я уже выразил уверенность, что присутствую при рождении профессионального кабардинского национального игрового фильма, когда посмотрел курсовую работу нашего студента Владимира Битокова "Анкер". Блестящее кинопроизведение с великолепными актерскими работами и сердечной интонацией. Именно Владимир Битоков открыл для меня многих уникально талантливых актеров, работающих в драматических театрах Нальчика, что вселяло в меня большие надежды. Впрочем, каждый из студентов мастерской открывал мне какие-то новые стороны жизни народов Северного Кавказа и своеобразие развития молодых характеров", - отметил Сокуров.

Он рассказал, что процесс обучения был тяжелым, а иногда и конфликтным в отношениях со студентами-юношами, и в настоящее время подобное напряжение сохраняется, когда руководитель курса позволяет себе замечания по профессиональным или этическим мотивам.

"Как руководитель мастерской я вынужден открыто, конкретно, а иногда и жестко выражать свое мнение о созданном молодым коллегой фильме или о его человеческом поведении. Я слишком хорошо их всех знаю. Я мужчина и "сердитый" мастер. Я готовил их к борьбе. И как бы они не реагировали сейчас на мои замечания, суждения, они должны понимать, что я это делаю только в их интересах. Иногда человека приходится защищать от него самого. Может быть, когда-нибудь мои студенты это поймут", - сказал режиссер.

К самостоятельной работе над полнометражными фильмами готово большинство выпускников мастерской. Однако осуществить свои замыслы они могут только, если придет помощь из Петербурга или Москвы. Нет денег

Черкесское кино народилось, подтверждением чему служит труд уже многих выпускников мастерской, которые сегодня готовятся к новым фильмам, отметил он. "Сегодня к самостоятельной работе над полнометражными фильмами готово большинство выпускников мастерской. Однако осуществить свои замыслы они могут только, если придет помощь из Петербурга или Москвы. Нет денег», - сообщил Сокуров.

Он считает, что руководству Кабардино-Балкарии следует оказывать поддержку молодым талантливым людям. "Уже давно надо было бы... открыть департамент кино, опираясь на результаты работы наших выпускников. Необходимо открыть молодежный театр, радиостанцию, телеканал, газету", - заявил режиссер.

Вопрос создания киностудии для нового кавказского кино остается открытым

На Северном Кавказе на повестке остается вопрос создания киностудии для нового кавказского кино, заявил "Кавказскому узлу" президент КБГУ Барасби Карамурзов. «Когда ещё обсуждали вопрос открытия мастерской [Сокурова], я высказал пожелание, что хотелось бы завершить процесс созданием киностудии. Хотя бы одну для всего Северного Кавказа, и расположить её в одной из республик. Я, уж извините, предпочёл бы разместить её в Нальчике. Но, увы, на нашем уровне это трудно было решить. Но надеюсь, что шансы ещё есть. По крайней мере, я попытаюсь вновь сделать «заходы» по этому вопросу», - сказал он.

По его словам, мастерская была попыткой создать новое кино на Кавказе. Карамурзов рассказал, что ему не один раз пришлось встречаться и вести переговоры с Сокуровым, прежде чем тот согласился организовать мастерскую в Нальчике. "Мне даже не верилось, что я смогу уговорить Александра Николаевича [Сокурова] начать работу мастерской... И когда я уже не надеялся, он согласился сделать набор в КБР на свой курс. Для Сокурова это тоже было необычно. Он ведь до открытия мастерской в Нальчике нигде не набирал группу», - сказал он.

Мастерская Сокурова стала прецедентом, который продемонстрировал, как нужно организовывать работу с молодежью на периферии, в том числе на Кавказе, считает президент КБГУ. «Организация и процесс обучения в мастерской Сокурова — это образец, как происходит формирование нового мировоззрения молодых людей наряду с профессиональным обучением их. Для того чтобы дать толчок развитию Северного Кавказа, нужна комплексная модернизация. А она возможна только при условии развития культуры, которая, в свою очередь, может быть развита лишь при высоком уровне образования», - отметил Карамурзов.

Каждый из выпускников Сокурова имеет свою индивидуальность, но все они объединены и общей чертой - "пониманием, что такое кино", сказал он.

Карамурзов не стал оценивать фильм "Дылда", в котором показана послевоенная история двух молодых женщин, служивших на фронте во время Великой Отечественной войны.

"Что касается мировых кинотрендов, то я лично далеко не все их принимаю и разделяю. Не всегда то, что я вижу, соответствует моим представлениям о том, как должно развиваться кино... Создавая росток кавказского кино, мы надеялись, что все-таки всходы будут работать на развитие культуры. Киноискусство, конечно, же действенный инструмент для этого», - заявил он.